Laut Informationen des Leakers Instant Digital werden alle iPhone 17 Modelle mit Samsungs „M14“-OLED-Panels ausgestattet sein, der gleichen Technologie, die auch beim iPhone 16 Pro und Pro Max zum Einsatz kommt.

Was ist das Besondere an M14 OLED?

Die OLED-Panels der „M“-Serie von Samsung sind für ihre Qualität bekannt. Die „14“ in M14 bezieht sich auf die Anzahl der Hochleistungsmaterialien, die bei der Produktion verwendet werden. Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet das M14-Panel eine um 30 % gesteigerte Helligkeit bei gleichzeitig verbesserter Effizienz und Langlebigkeit.

Während das M14-Panel bereits bei den Pro-Modellen der iPhone 16 Serie zum Einsatz kam, nutzt Samsungs eigenes Galaxy S25 Ultra Berichten zufolge eine verbesserte Version des älteren M13-Panels. Es sieht also so aus, dass auch die Standard-Modelle des iPhone 17 zumindest in einigen Aspekten ein besseres Display als Samsungs Top-Gerät haben könnten.

Alle iPhone 17 Modelle erhalten ProMotion

Jahrelang war ProMotion – der elegante Marketingbegriff für Apples adaptive Bildwiederholfrequenz von 120 Hz – hinter der Pro-Paywall verschlossen. Aber das könnte sich im September ändern. So sollen alle iPhone 17 Modelle ProMotion unterstützen, womit auch die Standard-Modelle in den Genuss von einem sanfteren Bildlauf und flüssigere Animationen kommen. ProMotion würde es auch ermöglichen, das Display des iPhone 17 und iPhone 17 Air auf eine energieeffizientere Bildwiederholrate von nur 1 Hz herunterzufahren, was ein Always-on-Display ermöglicht.

Größere Displays

Das letztjährige iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhielten ein größeres Display, das von 6,12 und 6,69 Zoll auf 6,27 bzw. 6,86 Zoll vergrößert wurde. Für dieses Jahr wird erwartet, dass Apple auch sein Standard iPhone-Modell mit dem größeren 6,27 Zoll Display ausstatten wird, während das iPhone 17 Air Gerüchten zufolge ein 6,6 Zoll Display bieten wird.