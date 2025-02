Apples iPhone 17 Pro schlägt schon lange vor seiner erwarteten Markteinführung hohe Wellen. Dank eines neuen Sets von Renderings des 3D-Künstlers Asher erhalten wir nun einen weiteren Blick auf das, was Apples nächstes großes Redesign darstellen könnte.

Ein neuer Kamerabuckel

Sollten sich die Renderings als akkurat herausstellen, wird Apple für das iPhone 17 Pro ein völlig neues Kameradesign entwickeln. Anstelle des klassischen quadratischen Kameramoduls sehen wir eine längliche Kameraleiste, die sich über die Oberseite des Geräts erstreckt – ähnlich wie beim Google Pixel 9 Pro.

When put in good lighting, iPhone 17 Pro design suddenly looks… bearable pic.twitter.com/FtOWKrd6vc — Asher (@asherdipps) February 18, 2025

Die Kameralinsen selbst behalten die bekannte dreieckige Anordnung auf der linken Seite bei. Auf der rechten Seite befinden sich ein LED-Blitz, ein rückwärtiges Mikrofon und ein LiDAR-Scanner, die alle vertikal angeordnet sind. Was auffällt, ist das zweifarbige Finish: Die Kameraleiste erscheint deutlich dunkler als der Rest der Rückseite. Vor kurzem zeigte der Leaker Jon Prosser das Design auch kurz in einem Video.

An dieser Stelle erinnern wir daran, dass es sich hier um Interpretationen der aktuellen Leaks bzw. Gerüchte handelt – was uns Apple letztendlich im September präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Denn es kommen einige Fragen zur Richtigkeit der Renderings auf. Zum Beispiel sind der Blitz und der LiDAR-Sensor normalerweise in der Nähe der Kameralinsen angeordnet, um die Funktion und Bildgenauigkeit zu maximieren.