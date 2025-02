Geht es nach der Gerüchteküche, werden die iPhone 17 Pro Reihe und das iPhone 17 Air eine neue rechteckige Kameraleiste mit abgerundeten Ecken erhalten. Das wäre eine bemerkenswerte Designänderung für Apples Smartphone. Das Standard-iPhone 17 scheint derweil jedoch bei einem traditionelleren Look zu bleiben, der dem des iPhone 16 entspricht.

Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird die iPhone 17 Generation einige der ambitioniertesten Designänderungen mit sich bringen, die Apple seit Jahren unternommen hat. Vor allem eine neue Kameraleiste auf der Rückseite sorgt derzeit für Aufsehen. So deuten Leaks darauf hin, dass Apple seinen traditionellen Kamerabuckel zugunsten einer horizontalen Kameraleiste aufgeben könnte. Der Designer Asher zeigte vor kurzem, wie das beim iPhone 17 Pro aussehen könnte.

Die mögliche Designänderung wird mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zumindest beim Standard-Modell werden wir uns laut Jon Prosser keine Gedanken machen müssen, ob das Update denn nötig war. So berichtet der Leaker, dass das Standard-Modell „iPhone 17“ beim alten Kameradesign verbleiben wird. In diesem Fall würde das iPhone 17 zwei vertikal ausgerichtete Kameralinsen in einem pillenförmigen Buckel vorweisen, so wie wir es gewohnt sind.

Das iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und das komplett neue iPhone 17 Air sollen hingegen die gemutmaßte Kameraleiste erhalten.

Here’s iPhone Air 💨 https://t.co/zxXAio1Ysb

Something not mentioned in the video, but I’d like to add here: the regular base iPhone 17 continues the same look as the base iPhone 16. Do with that info what you will.. pic.twitter.com/lqdhZNrsQO

— jon prosser (@jon_prosser) February 18, 2025