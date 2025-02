Die Deutsche Telekom informiert regelmäßig über den Ausbau ihres Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Am heutigen Tag ist wieder das „Festnetz“ an der Reihe. So gibt das Bonner Unternehmen bekannt, dass im Januar 85.000 neue Glasfaser-Anschlüsse gebaut wurden.

Glasfaserausbau: Telekom startet gut ins neue Jahr

Der Ausbau des Telekom-Glasfasernetzes schreitet weiter voran. Allein im Januar konnte die Telekom die Zahl der Haushalte und Unternehmen, die einen Glasfaser-Anschluss im Telekom-Netz buchen können, um 85.000 steigern. Damit startet die Telekom im Vergleich zu den Vorjahren deutlich engagierter in ein neues Jahr. 2023 begann die Telekom mit 35.000 neuen Anschlüssen. 2024 waren es 53.000, und jetzt sind es 85.000. Aktuell können 10,2 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Über 37 Millionen Haushalte haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Davon erhalten über 31 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s.

Wie wir es von der Telekom gewohnt sind, informiert das Unternehmen auch über die Top-5-Anwendungen im Telekom-Netz. Im Januar war MagentaTV die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Gefolgt von YouTube, Netflix, Amazon Prime Video und PlayStation Network. Bei den Uploads steht iCloud auf Platz eins, gefolgt von Google Cloud, Microsoft Teams, Discord und WhatsApp.