In den letzten Tagen zeichnet sich ab, dass Apple größere Veränderungen am Kamerasystem der kommenden iPhone 17 Modelle vornimmt. Nun wurde ein Video veröffentlicht, welches das neue, ultra-dünne Design des iPhone 17 Air zeigen soll.

Video zeigt iPhone 17 Air mit ultra-dünnem Design

Auf dem YouTube-Kanal „Front Page Tech“ wurde ein Video hochgeladen, welches das finale Design des iPhone 17 Air zeigen soll. Das Gerät, welches das Plus-Modell im iPhone 17 Lineup ersetzen soll, soll an der dünsten Stelle gerade einmal 5,5mm dick sein. Die Renderings zeigen zudem eine neue Kameraleiste auf der Rückseite. Innerhalb dieser Leiste ist links die einzelne Kamera untergebracht, während sich auf der rechten Seite das Mikrofon und der LED-Blitz befinden. Dabei stimmen die Renderings mit einer mutmaßlichen Rückseite des iPhone 17 Air überein, die im vergangenen Monat aufgetaucht war. Es heißt, dass das iPhone 17 Air so dünn ist, dass der USB-C Anschluss an der Unterseite nicht ganz mittig platziert werden kann. Der Anschluss befindet sich näher an der Rückseite als an der Vorderseite des Smartphones.

Das jüngste Video ist das zweite Video innerhalb weniger Tage, welches auf Front Page Tech veröffentlicht wurde. Vergangene Woche zeigte sich ein Video zum kommenden iPhone 17 Pro. Dieses Modell weist eine ähnliche Designsprache auf, verfügt allerdings über eine breitere Kameraleiste, in der die drei Kameras im vertrauten dreieckigen Layout angeordnet sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Jon Prosser, der den oben genannten YouTube-Kanal betreibt, hat in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass er ein paar Mal mit seinen Prognosen daneben lag. Die Designanpassungen bei der iPhone 17 Familie tauchten bereits mehrfach in der Gerüchteküche auf. Unter anderem sprach erst gestern Leaker „Digital Chat Station“ davon. Erstmals brachte im Herbst letzten Jahres Wayne Ma das Gerücht ins Rollen.