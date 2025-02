Apple hat heute nicht nur das neue iPhone 16e angekündigt, sondern innerhalb der iPhone-Familie ein wenig aufgeräumt. Solltet ihr Interesse am iPhone 14 oder iPhone 14 Plus haben, so müssen wir euch enttäuschen. Diese beiden Geräte könnt ihr ab sofort nicht mehr direkt bei Apple kaufen.

Apple stellt Verkauf des iPhone 14 und iPhone 14 Plus ein

Apple hat am heutigen Tag Anpassungen an der iPhone-Familie vorgenommen. Ein Modell wurde neu angekündigt und zwei Modelle wurden aussortiert.

Nachdem der Hersteller aus Cupertino Ende letzten Jahres bereits den Verkauf des iPhone SE 3 in Deutschland eingestellt hatte, trifft es am heutigen Tag das iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Mit der Ankündigung des iPhone 16e hat sich Apple dazu entschieden, diese beiden Modelle aus dem Programm zu nehmen.

Das aktuelle iPhone Lineup besteht damit aus dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15 und iPhone 15 Plus.

