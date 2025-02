Apple hat heute erwartungsgemäß das neue iPhone 16e angekündigt. Das neue Einsteiger-iPhone wurde lange Zeit als iPhone SE 4 gehandelt, schlussendlich entschied sich Apple jedoch für einen anderen Namen. Passend zur Ankündigung hat Apple ein 13-minütiges Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple beschreibt das neue iPhone 16e wie folgt

Das iPhone 16e liefert eine schnelle, flüssige Performance und eine bahnbrechende Batterielaufzeit dank der branchenführenden Effizienz des A18 Chips und des neuen Apple C1, dem ersten von Apple entwickelten Mobilfunkmodem. Das iPhone 16e ist außerdem für Apple Intelligence entwickelt worden − das intuitive persönliche intelligente System, das hilfreiche und relevante Informationen liefert – und dabei beim Datenschutz in KI einen großen Schritt nach vorn macht. Die 48 MP Fusion Kamera nimmt beeindruckende Fotos und Videos auf, und der integrierte 2x Tele-Zoom vereint die Funktionen von zwei Kameras in einer, sodass Nutzer in optischer Qualität einzoomen können. Wenn kein Mobilfunk oder WLAN verfügbar ist, können die wegweisenden Satellitenfeatures von Apple − darunter Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten und „Wo ist?“ über Satellit − iPhone 16e Nutzer helfen, verbunden zu bleiben und Hilfe zu erhalten, wenn es darauf ankommt.