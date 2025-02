Apple hat das iPhone 16e enthüllt – eine frische Neuauflage, die bewährte Technologie mit modernen Features kombiniert. Drei Jahre nach dem letzten iPhone SE verabschiedet sich Apple nun endgültig vom klassischen Home-Button und setzt auf ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID und eine leistungsstarke Kamera.

Mehr Display, weniger Ränder: Das neue Design

Das iPhone 16e orientiert sich optisch am iPhone 14, bietet aber einige spannende Extras. Mit dem OLED-Panel setzt Apple nun auch in dieser Preisklasse auf bessere Farben, höhere Kontraste und Energieeffizienz. Ein weiteres Highlight ist die Actiontaste, die sich individuell konfigurieren lässt – perfekt für Schnellzugriffe auf Kamera, Sprachmemos oder andere Funktionen.

Mit Face ID, das durch das TrueDepth Kamera-System ermöglicht wird, können Nutzer ihr iPhone sicher entsperren, Käufe authentifizieren, sich bei Apps anmelden und mehr.

48 MP Kamera

Ein klarer Schritt nach vorn: Das iPhone 16e erhält eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit einem 2x-Telezoom. Damit können Nutzer nicht nur detailreiche Fotos schießen, sondern auch verlustfreie Zoom-Aufnahmen machen. Das dürfte vor allem jene freuen, die unterwegs gerne ohne Pro-Kamera auskommen wollen.

A18-Chip, Apple-Modem, USB-C

Im Inneren arbeitet Apples brandneuer A18-Chip, der nicht nur für eine flotte Performance sorgt, sondern auch besonders energieeffizient sein soll. Die 6-Core CPU ist laut Apple bis zu 80 Prozent schneller als der A13 Bionic Chip im iPhone 11 und erledigt sowohl alltägliche als auch herausfordernde Aufgaben mit Leichtigkeit − von einfachen Workloads bis hin zu anspruchsvolleren Aktionen mit Apple Intelligence. Die 4-Core GPU liefert eine beeindruckende Grafikperformance und bringt mobiles Gaming auf das nächste Level. Sie ermöglicht grafisch anspruchsvolle AAA Titel und Hardware beschleunigtes Raytracing für realistischere Licht­simulationen und Spiegelungen. Die 16‑Core Neural Engine ist für große generative Modelle optimiert und führt Machine Learning (ML) Modelle bis zu 6-mal schneller aus als beim A13 Bionic.

Besonders bemerkenswert: Apple setzt erstmals auf ein eigenes 5G-Modem (C1), das Bluetooth, WLAN und GPS ohne externe Zulieferer integriert. Ein wichtiger Schritt für mehr Unabhängigkeit und Kontrolle über die Netzwerktechnologie.

Das iPhone 16e kommt selbstverständlich mit einem USB-C-Anschluss, was nicht nur dem EU-Gesetz entspricht, sondern auch praktischer für Nutzer ist. Wer also bereits ein iPad oder MacBook mit USB-C besitzt, kann endlich mit einem einzigen Kabel arbeiten.

Preis und Verfügbarkeit

Apple lässt Fans nicht lange warten: Das iPhone 16e kann ab dem 21. Februar 2025 vorbestellt werden und startet offiziell am 28. Februar 2025. Es gibt drei Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB und 512 GB. Der Preis startet bei 699 Euro, was es zu einer interessanten Wahl für alle macht, die ein modernes iPhone wollen, aber nicht in die höhere Preisklasse investieren möchten.