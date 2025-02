Die Idee war ambitioniert: Ein KI-Anstecker, der den klassischen Bildschirm eines Smartphones überflüssig macht und nur mit Sprache und Gesten funktioniert. Doch nur wenige Monate nach dem Marktstart des Ai Pin ist jetzt Schluss. So wird der Hersteller Humane für 116 Millionen US-Dollar von HP übernommen und der Ai Pin landet auf dem Abstellgleis.

Ein kurzer Hype und ein schneller Absturz

Der Ai Pin von Humane startete im April 2024 mit viel Vorschusslorbeeren – doch schon kurz nach dem Launch hagelte es Kritik. Ohne Display, stattdessen mit Sprachsteuerung und einem Projektor, der eine minimalistische Benutzeroberfläche auf die Hand projizierte, sollte das Gerät eine neue Art der Interaktion ermöglichen. Telefonate, Nachrichten, Notizen und KI-gestützte Bildanalyse waren Teil des Pakets. Klingt innovativ? Vielleicht. Praktisch? Offenbar nicht. Nutzer und Tester kritisierten die unzuverlässige Bedienung, die begrenzte Funktionalität und die hohe Abhängigkeit von Cloud-Servern.

HP kauft Humane

Wie nun Bloomberg berichtet, schluckt HP das gescheiterte Start-up für 116 Millionen US-Dollar. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Ai Pin selbst, sondern auf der Technologie dahinter. Mit der Software-Plattform Cosmos, mehr als 300 Patenten und dem Talent der Humane-Mitarbeiter will HP sein eigenes KI-Ökosystem stärken. Das neue „HP IQ“-Innovationslabor soll die erworbenen Technologien in AI-PCs, smarte Drucker und innovative Konferenzraumlösungen einfließen lassen. Der Ai Pin? Der hat in dieser Vision keinen Platz mehr.

Ai Pin wird Elektroschrott

Für alle, die den Ai Pin bereits gekauft haben, gibt es schlechte Nachrichten: Das Gerät ist ab dem 28. Februar nicht mehr nutzbar. Humane stellt die Serververbindung ein, wodurch zentrale Funktionen wie Sprachsteuerung und KI-Dienste ausfallen. Nutzer sollten bis dahin alle gespeicherten Daten herunterladen, da diese sonst unwiderruflich gelöscht werden. Offline bleibt vom Ai Pin kaum etwas übrig.

Nur Käufer, die ihren Ai Pin innerhalb der letzten 90 Tage erworben haben, können eine Entschädigung beantragen. Wer vor dem 15. November 2024 zugeschlagen hat, bleibt hingegen auf den Kosten sitzen. Angesichts eines Kaufpreises von 699 US-Dollar plus eines verpflichtenden 24-Dollar-Abos pro Monat ist das ein herber Verlust.