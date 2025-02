Apple hat das kürzlich das iPhone 16e angekündigt. Das neue Modell lässt sich ab Freitag (21. Februar 2025) über den Apple Online Store vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart findet eine Woche später am 28. Februar 2025 statt. Wenn Kunden ihr Gerät geliefert bekommen, steht direkt ein iOS-Update auf den Apple Servern bereit.

Das neue iPhone 16e wird mit iOS 18.3 ausgeliefert. Allerdings hat Apple in der vergangene Woche bereits iOS 18.3.1 veröffentlicht. Kunden, die ein iPhone 16e kaufen, können direkt auf iOS 18.3.1. Dies unter anderem dann notwendig, wenn sie Daten von einem anderen iPhone übertragen möchten, auf dem bereits iOS 18.3.1 läuft.

Mit iOS 18.3.1 hat Apple keine Funktionen auf das iPhone gebracht. Vielmehr wurde eine kritische Sicherheitslücke geschlossen. Apple beschreibt das iPhone 16e unter anderem wie folgt

Das iPhone 16e liefert eine schnelle, flüssige Performance und eine bahnbrechende Batterielaufzeit dank der branchenführenden Effizienz des A18 Chips und des neuen Apple C1, dem ersten von Apple entwickelten Mobilfunkmodem. Das iPhone 16e ist außerdem für Apple Intelligence entwickelt worden − das intuitive persönliche intelligente System, das hilfreiche und relevante Informationen liefert – und dabei beim Datenschutz in KI einen großen Schritt nach vorn macht. Die 48 MP Fusion Kamera nimmt beeindruckende Fotos und Videos auf, und der integrierte 2x Tele-Zoom vereint die Funktionen von zwei Kameras in einer, sodass Nutzer in optischer Qualität einzoomen können. Wenn kein Mobilfunk oder WLAN verfügbar ist, können die wegweisenden Satellitenfeatures von Apple − darunter Notruf SOS, Pannendienst, Nachrichten und „Wo ist?“ über Satellit − iPhone 16e Nutzer helfen, verbunden zu bleiben und Hilfe zu erhalten, wenn es darauf ankommt.