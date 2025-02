In den letzten Tagen haben die Gerüchte rund um die kommenden iPhone 17 Modelle deutlich an Fahrt aufgenommen. Nun steht das Rahmenmaterial im Mittelpunkt. Nachdem Apple in den letzten Jahren bei seinen Pro-Modellen von Aluminium auf Edelstahl und anschließend auf Titan gewechselt ist, könnte bei drei der iPhone 17 Modelle wieder ein Aluminium-Rahmen zum Einsatz kommen.

iPhone 17 Pro: Gerüchte sprechen von einem Alu- statt Titanrahmen

Die Kollegen von Macrumors konnten eine Investoreneinschätzung von GF Securities einsehen. In dieser spricht Analyst Jeff Pu davon, dass Apple beim iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auf einen Aluminiumrahmen setzt. Das sogenannte iPhone 17 Air soll hingegen einen Titan-Rahmen erhalten.

Dies würde eine deutliche Veränderung bei den Pro-Modellen im Vergleich zum iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro darstellen. Bei diesen setzt Apple unter anderem zur Gewichtsreduzierung (im Vergleich zu Edelstahl) auf Titan.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Gerücht zu einem Aluminium-Rahmen beim iPhone 17 Pro auftaucht. Pu behauptet nun, dass Apple plane, aus Umweltgründen Aluminium für die iPhone 17 Pro Modelle zu verwenden. Aluminium hat im Allgemeinen einen geringeren CO2-Fußabdruck als Titan, und Apple strebt an, bis 2030 für alle seine Produkte und seine Lieferkette CO2-neutral zu sein. Einige Apple Watch Modelle sowie den Mac mini M4 bewirbt Apple bereits als CO2-neutral. Wird dies auch für die ersten iPhone-Modelle gelten?

Es ist unklar, warum das iPhone 17 Air einen Titanrahmen haben soll, da Aluminium leichter als Titan ist, was zum dünnen und leichten Design des Geräts passen würde. Gut möglich, dass Apple auf eine Mischung aus Titan und Aluminium setzt, wobei der Titananteil im Vergleich zu den iPhone 15 Pro-Modellen geringer sein würde.