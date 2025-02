Nach der Enthüllung des iPhone 16e zeigen sich einige weitere interessante Informationen rund um den SE-Nachfolger. So unterstützt das iPhone 16e Visual Intelligence, auch wenn es keine spezielle Taste zum Aktivieren der Kamera hat. Zudem ist bekannt geworden, dass das iPhone 16e nicht kompatibel mit MagSafe ist. Erfreulich ist hingegen die Verdoppelung der Basisspeicherkonfiguration.

Visual Intelligence

Visual Intelligence, eine Funktion von Apple Intelligence, die bisher an die Kamerasteuerungstaste der iPhone 16 Modelle gebunden war, ist auf dem iPhone 16e verfügbar, auch wenn es bei dem Gerät keine spezielle Taste zum Aktivieren der Kamera gibt.

Auf seiner Webseite schreibt Apple:

„Sieh die Welt mit anderen Augen. Aktiviere visuelle Intelligenz über die Actiontaste oder das Kontroll­zentrum, um direkt mehr über Objekte in deiner Um­ge­bung zu erfahren. Richte dein iPhone 16e ein­fach auf ein Objekt vor dir, über das du mehr wissen möchtest – oder mit dem du inter­agieren willst. Finde zum Bei­spiel heraus, wo du das neue Teil kaufen kannst, das du gerade ge­sehen hast. Oder bestimme die Pflanzen und Tiere vor dir. Und erfahre noch so viel mehr.“

Die Verknüpfung der visuellen Intelligenz mit der Kamerasteuerungstaste war ein bequemer Weg für Apple zu erklären, warum die Funktion nicht zu den iPhone 15 Pro Modellen hinzugefügt wurde. Nun ist Apple offensichtlich im Einklang damit, die Funktion auch über die Actiontaste einzubinden. Wer weiß, vielleicht bringt ein kommendes Update Visual Intelligence auch auf das iPhone 15 Pro und Pro Max.

Kein MagSafe, UWB und Thread

Während das iPhone 16e über kabelloses Qi-Laden verfügt, fehlt dem neuen Smartphone jedoch der neue Magnetring für MagSafe-Zubehör. Damit beschränkt sich nicht nur die maximale drahtlose Ladeleistung auf 7,5 Watt, sondern es fällt auch das vielseitige magnetische Zubehör weg.

MagSafe ist nicht das einzige Feature, das beim iPhone 16e fehlt. Wahrscheinlich wegen des neuen, von Apple entwickelten Mobilfunkmodems ist Ultra Wideband (UWB) nicht enthalten, ebenso wenig wie Thread. Apple hat den Thread-Funk in das iPhone 15 Pro, das iPhone 15 Pro Max und die gesamte iPhone 16 Reihe integriert.

A18 GPU

Das iPhone 16e wird vom A18 Chip angetrieben, dem gleichen Prozessor, der auch im iPhone 16 und iPhone 16 Plus zum Einsatz kommt. Es gibt jedoch einen Unterschied. Der A18 Chip des iPhone 16 hat eine 5-Kern-GPU, während der A18 Chip des iPhone 16e eine 4-Kern-GPU hat.

128 GB Basisspeicher

Wie bereits im Vorfeld vermutet wurde, startet das neue iPhone 16e mit einer 128 GB Basisspeicherkonfiguration. Das bedeutet, dass Apple kein iPhone mehr mit 64 GB Speicherplatz verkauft.

Neue Cases

Das iPhone 16e ist in einem matten Schwarz und Weiß erhältlich. Wer etwas Farbenfrohes sucht, greift zu einem der neuen Cases, die mit dem Verkaufsstart des iPhone 16e am 28.2.2025 erhältlich sein werden. Die Vorbestellphase startet am 21.2.2025 um 14 Uhr.

-> Hier findet ihr das iPhone im Apple Online Store

Und hier ein Teaser von Apple auf die Schutzhüllen für das iPhone 16e: