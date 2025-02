Am kommenden Wochenende startet die Major League Soccer – und damit die us-amerikanische Fußball-Liga – in ihre neue Saison. Während der 30. Jubiläumssaison gibt es verschiedene Neuerungen. So ist ab dieser Saison neu, dass der MLS Season Pass sonntagabends unter dem Titel Sunday Night Soccer ein ausgewähltes Spiel der Woche mit verbesserter Produktion und eigenem Studioformat überträgt. Neu ist zudem, dass Apple TV+ bei allen Teams als Ärmelsponsor auf den Trikots fungiert.

Apple ist neue Ärmelsponsor der Major League Soccer

Die Saison 2025 wird am Samstag, 22. Februar angepfiffen und läutet das dritte Jahr der zehnjährigen Partnerschaft zwischen Apple und der Major League Soccer ein. Am Eröffnungswochenende werden alle 30 Clubs zum Eröffnungswochenende der MLS auf dem Platz stehen. Der MVP der MLS, Lionel Messi, und Inter Miami CF empfangen New York City FC im ersten Spiel der Saison um 2:30 p.m. ET (20:30 Uhr CET).

In diesem Jahr erweitert Apple TV+ noch einmal sein Engagement in der MLS. So fungiert der Video-Streaming-Dienst als Ärmelsponsor auf den Trikots. Zur Feier der 30. Jubiläumssaison der Liga wird der linke Ärmel der Spielertrikots jedes Vereins mit einem maßgeschneiderten Apple TV-Ärmelaufnäher versehen. Inspiriert vom unverwechselbaren Wappen, der Farbpalette und der visuellen Identität jedes Vereins werden die Aufnäher von den Spielern während der gesamten Saison 2025 getragen.

Exklusives Interview von Lionel Messi mit Zane Lowe

Auch in diesem Jahr dürfte Lionel Messi der namhafteste Akteur auf dem Spielfeld der Major League Soccer sein. Dies nutzt Apple für seine Zwecke. Am Freitag, den 28. Februar, trifft sich der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner und amtierende MLS MVP Lionel Messi mit Zane Lowe von Apple Music für ein exklusives, ausführliches Interview über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Weltstars.

In diesem seltenen Gespräch spricht Messi über seinen Wechsel zu Inter Miami, das Wachstum und die Dynamik der MLS, die Entwicklung seines Spielstils, die Rolle der Musik in seinem Leben, seine Vaterschaft und vieles mehr. Das vollständige Interview könnt ihr nächste Woche auf Apple Music, YouTube und MLS Season Pass sehen.

Fans können den MLS Season Pass über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der Saison oder 99 Euro für die gesamte Saison abonnieren. Apple TV+ Abonnent:innen können sich zu einem Sonderpreis von 12,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Saison registrieren