Die bislang nur in englischer Sprache verfügbare Webseite zu Apple Intelligence ist jetzt in einer deutschen Variante online. Auch der Start der deutschen Sprachversion steht fest: „Anfang April“ ist es so weit. Zudem kommen weitere Sprachen wie Französisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch hinzu.

Gleiche Features wie in den USA

Wer sich fragt, ob die deutsche Version von Apple Intelligence andere oder sogar weniger Funktionen bietet, kann beruhigt sein. Alles, was US-Nutzer bereits kennen, ist auch hier dabei. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit, lange Texte oder Gruppenchats automatisch zusammenzufassen und Mitteilungen nach Relevanz zu priorisieren. So sieht man auf einen Blick, welche Nachrichten wirklich wichtig sind. Auch E-Mails werden analysiert und die Kernaussagen hervorgehoben.

Zudem erweitert Apple die Telefon- und Notizen-Apps. Audioaufnahmen können jetzt automatisch transkribiert und zusammengefasst werden – praktisch für Meetings oder spontane Gedanken. Und das Beste daran? Die KI-Funktionen laufen nach wie vor direkt auf dem Gerät, um die Privatsphäre zu schützen. Falls eine Aufgabe zu komplex wird, springt Apples „Private Cloud Compute“ ein – ein serverbasiertes Modell, das ebenfalls auf Apple-Hardware läuft und großen Wert auf den Datenschutz legt.

Bildgenerierung: Image Playground, Genmoji & Co.

Apple Intelligence kann nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern umgehen. Mit „Image Playground“ lassen sich aus einfachen Beschreibungen individuelle Bilder generieren. Unter anderem verwandelt die Funktion „Bildkreation“ Skizzen in Illustrationen. Wer möchte, kann mit „Genmoji“ auch eigene Emojis erstellen. Derweil sorgt die KI in der Fotos-App für personalisierte Rückblicke, die auf textbasierter Beschreibungen basieren.

Siri

Zusätzlich wird ChatGPT von OpenAI in Siri und die Schreibwerkzeuge integriert. Nutzer können selbst entscheiden, ob und wann sie die externe KI hinzuziehen. Ein OpenAI-Konto ist dafür nicht erforderlich, aber Abonnenten erhalten erweiterte Funktionen.

Eine der weiteren erwarteten Verbesserungen in iOS 18.4 ist ein Upgrade für Siri. Dank einer stärker personalisierten Arbeitsweise soll das System flexibler und hilfreicher werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Apple diese Funktion verzögert, um einige verbleibende Fehler auszubügeln.

Kompatibilität und Verfügbarkeit

Apple Intelligence startet Anfang April auf Deutsch und läuft auf folgenden Geräten: