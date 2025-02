Nahezu wöchentlich kündigt Apple TV+ neue Inhalte an, die zukünftig auf dem Video-Streaming-Portal zu sehen sind. Heute können wir euch direkt einen Ausblick auf zwei neue Original-Serien geben. Die neue Sci-Fi-Serie „Murderbot“ mit Alexander Skarsgård startet am 16. Mai, während die neue Comedy-Serie „Stick“ mit Owen Wilson am 04. Juni 2025 debütieren wird.

Neue Serie „Murderbot“

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf „Murderbot“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Thriller-Serie der Oscar-Nominierten Chris und Paul Weitz („About a Boy“, „Mozart in the Jungle“) mit Emmy-Preisträger Alexander Skarsgård („Succession“, „Big Little Lies“)in der Hauptrolle, der auch als ausführender Produzent fungiert. Die 10-teilige Science-Fiction-Serie feiert ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ mit den ersten beiden Folgen am Freitag, den 16. Mai 2025, gefolgt von neuen Folgen jeden Freitag bis zum 11. Juli.

Um was geht es bei der Serie? „Murderbot“ basiert auf Martha Wells gleichnamiger Bestseller-Buchreihe, die mit dem Hugo- und Nebula-Award ausgezeichnet wurde. Es handelt sich um einen Science-Fiction-Thriller/Komödie über ein sich selbst hackendes Sicherheitskonstrukt, das von menschlichen Emotionen entsetzt ist, sich aber dennoch zu seinen verletzlichen Kunden hingezogen fühlt. Gespielt von Skarsgård muss Murderbot seinen freien Willen verbergen und einen gefährlichen Auftrag ausführen, obwohl er eigentlich nur in Ruhe gelassen werden möchte, um futuristische Seifenopern anzuschauen und seinen Platz im Universum zu finden.

Golf-Comedy-Serie „Stick“

Weiter geht es mit „Stick“. Hierbei handelt es sich um eine neue Golf-Comedyserie mit Owen Wilson in der Hauptrolle, der gleichzeitig als ausführender Produzent. Kreiert wurde die Serie von Jason Keller. Die 10-teilige erste Staffel feiert ihr weltweites Debüt am 04. Juni 2025 auf Apple TV+. Zum Start stehen die ersten drei Folgen bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 23. Juli neue Episoden.

In „Stick“ spielt Owen Wilson Pryce Cahill, einen abgehalfterten Ex-Profigolfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig beendet wurde. Nach dem Scheitern seiner Ehe und seiner Entlassung aus einem Sportartikelgeschäft in Indiana setzt Pryce sein Leben und seine Zukunft ganz auf ein problematisches 17-jähriges Golf-Phänomen namens Santi (Peter Dager). „Stick“ ist eine gefühlvolle Wohlfühlkomödie über eine gefundene Familie und ihre Beziehungen in der Welt des Golfs, wie sie noch nie zuvor gezeigt wurde.