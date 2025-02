Bei Crash startet ein neues Aktions-Portfolio, bei dem ihr zwischen zwei Tarifen wählen könnt. Im Grunde handelt es sich um identische Tarife, lediglich die Laufzeit ist unterschiedlich. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten für die 40GB 5G-Allnet-Flat zahlt ihr 11,99 Euro mtl. und erhaltet 3 Gratis-Monate. Wählt ihr den monatlich kündbaren Tarif, so zahlt ihr ebenfalls nur 11,99 Euro pro Monat. Bei diesem müsst ihr allerdings auf die 3 Freimonate im Wert von knapp 36 Euro verzichten. Bei beiden Tarifen entfällt der Anschlusspreis.

Crash-Tarife: 40GB 5G-Allnet-Flat nur 11,99 Euro mtl.

Interesse an der „Allnet Flat 40GB 24M“ oder der „Allnet Flat 40GB 1M“? Preislich liegt ihr bei 11,99 Euro pro Monat. Enthalten sind neben der 40GB 5G-Datenflat, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming sowie VoLTE & WiFi-Calling. Eine eSIM ist möglich. Der Vertragsbeginn ist flexibel (bis zu 123 Tage in die Zukunft). 1 Monat Waipu.tv Perfect Plus gibt es noch einmal kostenlos dazu. Nachdem diesem werden 9,99 Euro mtl. für das Angebot fällig (monatlich kündbar).

Übersicht

40GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN-Call

eSim möglich

Flexibler Vertragsbeginn (bis zu 123 Tage in die Zukunft)

1 Gratis-Monat Waipu.tv Perfect Plus

nur 11,99 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

3 Gratis-Monate (24 Monate Laufzeit)

Die beiden Crash Aktionstarife können ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Solltet ihr kein Interesse an Waipu.tv Perfect Plus haben, so kündigt direkt nach dem Gratis-Monat, so das keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es zu den Crash-Tarifen