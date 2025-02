Mit der gestrigen Ankündigung des iPhone 16e und dem gleichzeitigen Verkaufsstopp des iPhone 14 und iPhone 14 Plus hat Apple zwei weitere iPhone-Modelle vom Markt genommen, die mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet waren. Demzufolge verkauft Apple kein iPhone-Modell mit Lightning-Anschluss mehr. Ansonsten ist dieser Anschluss auch nur noch sehr selten bei Apple anzutreffen.

Der Lightning-Anschluss ist nahezu Geschichte

Apple fertigt keine iPhone-Modelle mehr mit Lightning-Anschluss. Stattdessen besitzen alle Neugeräte, die das Unternehmen über seine Stores verkauft einen USB-C Port. In verschiedenen Ländern verläuft Apple allerdings noch generalüberholte iPhones mit Lightning-Port über den Apple Refurbished Store. Dies trifft allerdings nicht auf Deutschland zu.

Das neue iPhone 16e verfügt über einen USB-C Anschluss, genau so wie das iPhone 15 und iPhone 16. Apple startete den Übergang von Lightning zu USB-C im Jahr 2023 mit dem Verkaufsstart des iPhone 15.

Wirft man einen Blick auf die anderen Produkte in Apples Portfolio, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Beim iPad ist der Übergang zu USB-C schon seit längerem abgeschlossen, so dass weder beim iPhone, noch beim iPad oder Mac ein Lightning-Anschluss zum Einsatz kommt.

Nichtsdestotrotz finden sich im Apple Online Store noch ein paar wenige Zubehörteile (in erster Linie Kabel und Adapter), die noch über einen Lightning-Anschluss verfügen.