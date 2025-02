„Severance“ ist nicht nur ein weiterer Sci-Fi-Thriller auf Apple TV+, sondern eines der Kronjuwelen der Streaming-Plattform. Jetzt bestätigt Apple (via Deadline), dass „Severance“ sogar den einstigen König „Ted Lasso“ vom Thron gestoßen hat.

Die meistgesehene Serie auf Apple TV+

„Severance“ verzeichnete im ersten Monat nach der Premiere der zweiten Staffel mehr Zuschauer als jede andere Serie in der Geschichte von Apple TV+. Apple gibt zwar keine genauen Zuschauerzahlen bekannt, aber diese Ankündigung ist einer der stärksten Belege für die immense Popularität der Serie.

Bereits nach der Hälfte der zweiten Staffel hat sich „Severance“ weltweit die Spitzenposition auf der Plattform gesichert. Neben der hohen Zuschauerzahl meldet Apple auch einen sprunghaften Anstieg neuer Abonnenten. So stieg die Zahl der Anmeldungen für Apple TV+ in den ersten drei Januarwochen im Vergleich zum Dezember um 126 %. Es liegt auf der Hand, dass „Severance“ mit seinem fesselnden Geheimnis ein breites Publikum anlockt. Und die Serie wird ihre eigenen Rekorde im Laufe des nächsten Monats wahrscheinlich noch übertreffen, denn das Finale der zweiten Staffel (Folge 10) wird am 21. März veröffentlicht.

„Severance“ versteht es meisterhaft, die Neugier bis zum letzten Moment aufrechtzuerhalten. Das Ende der ersten Staffel ließ die Zuschauer mit einem großen Cliffhanger zurück. In der zweiten Staffel erforscht die Serie weiterhin die komplizierte Dynamik zwischen getrennten Identitäten und nimmt die Fäden der ersten Staffel auf, die der Serie mehrere Emmy-Nominierungen einbrachte.

„Ted Lasso“ zu übertreffen ist in der Tat beeindruckend, denn die Comedy-Serie war der erste weltweite Durchbruch für Apple TV+. Spannend wird es, wenn ein mögliches Spin-off von „Ted Lasso“ und die dritte Staffel von „Severance“ kommen.