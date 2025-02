Apple-CEO Tim Cook wurde im Weißen Haus bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump gesichtet. Die Einzelheiten des 45-minütigen Gesprächs bleiben zwar geheim, aber es ist kein Geheimnis, was bei Cook derzeit ganz oben auf der Themenagenda stehen dürfte.

Zölle und die Zukunft der Tech-Branche

Eine der größten Sorgen von Cook? Einfuhrzölle. Während seiner ersten Amtszeit hatte sich Trump schon für höhere Zölle auf in China hergestellte Produkte eingesetzt, was jetzt fortgesetzt werden soll. Für Apple ist das ein großes Problem. Das iPhone, das wohl wichtigste Produkt des Unternehmens, könnte aufgrund dieser Zölle einen Preisanstieg von etwa 9 % erfahren.

Dann ist da noch die Frage der Fertigung in den USA. Apple hat einige Schritte in diese Richtung unternommen – 48 seiner 180 Zulieferer haben ihre Produktion zumindest teilweise in die USA verlagert. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu Apples starker Abhängigkeit von China. Alles, von Chips über Display-Panels bis hin zu Kamerakomponenten, wird nach wie vor größtenteils in China hergestellt.

Mit dem „Chips Act“ der Biden-Regierung wurde die US-Halbleiterproduktion gefördert, indem Unternehmen wie dem Apple-Zulieferer TSMC massive Subventionen für den Bau von Chipfabriken in den USA gewährt wurden. Trump ist jedoch nicht mit diesen Subventionen einverstanden, was ein weiterer Diskussionspunkt bei Cooks Besuch gewesen sein könnte.

Das Treffen mit Trump ist kein einmaliges Ereignis. Apple pflegt enge Beziehungen zu Washington, unabhängig davon, wer dort das Sagen hat. Allein während der Amtszeit von Biden besuchte Apple 87 Mal das Weiße Haus, wobei Cook bei 11 dieser Treffen persönlich anwesend war. Dieses Muster wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn man bedenkt, wie sehr das Geschäft von Apple mit der Regierungspolitik in den Bereichen Handel, Produktion und Technologie verbunden ist.

Ob sich das jüngste Treffen gelohnt hat, bleibt abzuwarten. Zumindest dem Kamera-Team von FOX Business sagte Cook vor Ort, dass es ein „großartiges Treffen“ war.