Ursprünglich hatten wir damit gerechnet, dass die Beta 1 zu iOS 18.4, macOS 15.4, visionOS 2.4 und Co. im Laufe dieser Woche erscheint. Aus welchen Gründen hat sich Apple dazu entschieden, die Beta 1 am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende zu veröffentlichen. Parallel dazu hat das Unternehmen aus Cupertino auch noch einmal offiziell bestätigt, dass Apple Intelligence auf iPhone, iPad und Mac ab April in weiteren Sprachen und Regionen verfügbar sein wird.

Apple Intelligence auf iPhone, iPad und Mac ab April in weiteren Sprachen und Regionen verfügbar

Apple hat sich vor wenigen Augenblicken noch einmal offiziell bestätigt, dass Apple Intelligence auf iPhone, iPad und Mac ab April (die Rede ist von Anfang April) in weiteren Sprachen und Regionen verfügbar. Vielmehr wird das Unternehmen noch einmal deutlich konkreter. So heißt es

Apple Intelligence wird bald in weiteren Sprachen verfügbar sein darunter Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch – sowie in lokalisiertem Englisch für Singapur und Indien.

Diese neuen Sprachen werden mit der Veröffentlichung von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 im April in fast allen Regionen der Welt zugänglich sein, und Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit im Rahmen der Beta-Phase mit dem Testen dieser Versionen zu beginnen. In diesem Zusammenhang hat Apple auch bestätigt, dass mit dem Update auf visionOS 2.4 Apple Intelligence in Englisch (USA) den Sprung auf Apple Vision Pro schaffen wird. Dies ermöglicht es euch, auf völlig neue Weise zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und sich auszudrücken.