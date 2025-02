Mitte dieser Woche hatte Apple das neue iPhone 16e angekündigt. Ein Highlight des neuen Apple Smartphones liegt sicherlich in dem verbauten C1-Chip. Dabei handelt es sich um das erste von Apple selbst entwickelte 5G-Modem. Die Arbeiten am C2 und damit an der zweiten Generation des Apple 5G-Chips laufen bereits.

Apple testet bereits C2-Chip für iPhones

Ein Leaker, der in der Vergangenheit bereits mehrfach über seinen privaten Account auf X akkurate Informationen zu kommenden Apple Produkten veröffentlicht hat, meldet sich nun zu Wort und spricht davon, dass Apple bereits seinen C2-Chip der zweiten Generation für zukünftige iPhone-Modelle testet. Dabei trägt der C2-Chip intern die Kennung C4020.

Apple hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bestätigt, dass das Unternehmen mehrere Jahre vor der Markteinführung neuer Chips mit der Entwicklung beginnt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Arbeiten am C2-Chip bereits laufen. Auch in aktuellen Interviews spricht der Hersteller davon, dass der C1-Chip erst der Anfang sei und Apple in den kommenden Jahren eigene 5G-Chip in weiteren Produkten verbaut. Dabei soll die zweite Generation des 5G-Chip eine schnellere und zuverlässigere 5G-Konnektivität bieten und noch energieeffizienter sein.

Apple spricht davon, dass der C1-Chip das energieeffizienteste iPhone-Modem aller Zeiten ist und dazu beiträgt, die längste Akkulaufzeit aller 6,1 Zoll iPhones zu gewährleisten.