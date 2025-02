Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf Apple TV+. Am heutigen Tag stehen mit „Surface – Staffel 2“ und „Onside: Major League Soccer“ gleiche neue Originals auf der Apple Video-Streaming-Plattform bereit.

„Surface – Staffel 2“ ist da

Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass Apple TV+ die zweite Staffel zu „Surface“ in Auftrag gegeben hat. Danach wurde es verhältnismäßig ruhig um die Fortsetzung der Hysterie-Serie, die hierzulande auf die Bezeichnung „The Girl in the Water“ hört.

Ende letzten Jahres gab es einen ersten Einblick in die zweite Staffel und vor wenigen Wochen erschien der offizielle Trailer. Ab sofort steht die erste Episode der Fortsetzung bereit. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden bis zum 11. April 2025.

Dieses neue Kapitel von „Surface“ spielt in einer ganz neuen Welt und folgt Sophie (Mbatha-Raw) nach London, um die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften. Nach einer Verletzung, die ihr alle Erinnerungen raubte, folgt Sophie den wenigen Hinweisen, die sie hat, und nutzt ihre enormen gestohlenen Ressourcen, um sich in die britische Elite einzugliedern. Dabei entdeckt sie eine mögliche Verbindung zu einer schönen Erbin. Doch alles ändert sich, als ein Journalist sie aus heiterem Himmel kontaktiert und Sophie erkennt, dass sie zusammengearbeitet haben, um einen schockierenden Skandal über die gefährlichen Menschen aufzudecken, denen sie nun nahe steht.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zu „Surface – Season 2“ eingebunden.

„Onside: Major League Soccer“ auf Apple TV+ gestartet

Apple hat sich für zehn Jahre die Streaming-Rechte an der Major League Soccer gesichert. Rund um die US-Fußball-Liga hat Apple TV+ verschiedene Formate entwickelt. Ab sofort steht die Original-Dokumentation „Onside: Major League Soccer“ auf Apple TV+ bereit.

Die Dokumentation „Onside: Major League Soccer“ gibt euch einen umfassenden Einblick in die Major League Soccer. Mit beispiellosem Zugang zu Spielern, Trainern und Vereinen erkundet „Onside: Major League Soccer“ die elektrisierenden Momente und fesselnden Geschichten, die die Saison 2024 unvergesslich machen, und geht über das Spielfeld hinaus mit den Persönlichkeiten, die die Major League Soccer (MLS) antreiben.

Die Tatsache, dass Lionell Messi in die MLS gewechselt ist, dürfte Apple deutlich in die Karten gespielt haben. Zumindest ist Aufmerksamkeit durch den argentinisches Superstar deutlich gewachsen. Mit der neuen Doku erhalten ihr einen tieferen Einblick in die US-Profiliga.

Auch hier haben wir den Trailer zur Einstimmung für euch.