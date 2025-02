Apple Vision Pro Nutzer können ab heute ein neues sechsminütiges Apple Immersive Video über die Apple TV App ansehen. Es handelt sich dabei um die zweite Episode der „Boundless“-Serie des Unternehmens. Die Produktionsreihe „Boundless“ ermöglicht es Zuschauern, ferne Orte virtuell zu besuchen.

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlen soll. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, sei es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder entlegene Orte. Dabei handelt es sich nicht um virtuelle Realität im Sinne von Spielen oder interaktiven Welten – es geht vielmehr darum, ein Seherlebnis zu schaffen, das sich physisch präsent anfühlt.

In der Auftaktepisode „Hot Air Balloons“ konnten wir noch die einzigartige Landschaft Kappadokiens in der Türkei aus der Perspektive eines Heißluftballon-Passagiers erleben. Jetzt geht es in der zweiten Episode der „Boundless“-Serie im eisigen Wasser weiter.

„Arctic Surfing“ lässt die Zuschauer „mit einer Gruppe unerschrockener Surfer in eisigen Gewässer paddeln und den Rausch des Reitens auf Norwegens winterlichen Wellen spüren.“ Eine weitere neue Episode, „Deep Water Solo“, erscheint am kommenden Freitag.

The next Apple Immersive video has arrived, showcasing the beautiful Arctic landscapes of Norway, lots of snow, and the advantage of having OLED displays inside a headset.

The level of contrast, high dynamic range, and brightness made this feel so real that at times, I genuinely… pic.twitter.com/sTEm5DwviA

— Phil Traut ᯅ (@spatiallyme) February 21, 2025