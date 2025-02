Gemessen an den ersten Gerüchten zu einem faltbaren iPhone, beschäftigt sich Apple schon seit mehr als acht Jahren mit der Technologie für faltbare Displays. Aber trotz der vielen Behauptungen und Prototypen, die angeblich hinter verschlossenen Türen getestet wurden, hat Apple sein erstes faltbares Gerät noch nicht vorgestellt. Bis es so weit ist, halten uns die Leaker mit neuen Gerüchten auf dem Laufenden, dieses Mal geht es um die Display-Größe und das Launch-Fenster des faltbaren iPhone.

Neuer Leak gibt Hinweise auf Display-Größe

Die neueste Information stammt vom Weibo-Leaker Digital Chat Station, der behauptet, exklusive Details über die Display-Abmessungen von Apples faltbarem Smartphone zu haben. Laut dem chinesischen Leaker hat das Gerät ein „5,49 Zoll Außendisplay“, das es in ähnlicher Form auch beim Oppo Find N5 gibt. Apples Variante soll aber etwas kürzer und breiter sein. Das „innere Display misst 7,74 Zoll“, was im aufgeklappten Zustand an ein iPad mini erinnert. Der Leaker erwähnt auch ein „noch nie dagewesenes Seitenverhältnis“, obwohl Einzelheiten unklar bleiben.

Wann könnte Apples faltbares iPhone auf den Markt kommen?

Was die Frage angeht, wann dieses Gerät tatsächlich in die Läden kommen könnte, geht Digital Chat Station von „2025 oder 2026“ aus. Diese Vorhersage ist etwas optimistischer als die anderen aktuellen Berichte von den Analysten Ming-Chi Kuo, Jeff Pu und Publikationen wie The Information und The Wall Street Journal, die alle auf einen späten 2026 oder frühen 2027 Release hinweisen. Der gleiche Zeitrahmen wurde auch für ein faltbares iPad genannt.

Faltbare Smartphones haben seit ihren Anfängen einen weiten Weg zurückgelegt, aber Apples Ansatz bestand immer darin, das Erlebnis zu verbessern, anstatt sich direkt auf den Markt zu stürzen. Das Haupthindernis? Die lästige Falte im Display. Apple will angeblich kein faltbares Gerät auf den Markt bringen, bevor das Unternehmen nicht alle sichtbaren Falten beseitigen kann – und das braucht Zeit. Aber wenn die aktuellen Leaks stimmen, nimmt das faltbare iPhone langsam Gestalt an.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das faltbare iPhone noch in der Entwicklung, und wir werden wahrscheinlich noch viele (manchmal widersprüchliche) Gerüchte hören, bevor etwas Offizielles veröffentlicht wird. Apple hat im Laufe der Jahre wahrscheinlich mehrere Prototypen getestet, und die Pläne könnten sich noch ändern, bevor das endgültige Produkt das Licht der Welt erblickt.