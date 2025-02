Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4 freigegen. Nachdem kürzlich die finale Version von iOS 18.3.1 und iPadOS 18.3.1 veröffentlicht wurde, geht es nun mit einer neuen Beta-Phase bei. Die finale Freigabe von iOS 18.4 sowie die Unterstützung von Apple Intelligence für iPhone und iPad in Deutschland hat Apple bereits für Anfang April bestätigt.

Apple veröffentlicht Beta 1 zu iOS 18.4 & iPadOS 18.4

Ab sofort können eingetragene Entwickler die Beta 1 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4 herunterladen und installieren. Dies erfolgt am Einfachsten direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss allerdings die Apple ID mit eurem Entwicklerkonto verknüpft sein.

Neben der Tatsache, dass Apple mit iOS 18.4 und iPadOS 18.4 grundsätzlich in Deutschland (inkl. der Unterstützung der deutschen Sprache) und vielen weiteren Ländern auf dem iPhone und iPad verfügbar macht, werden weitere AI-Funktionen an Bord sein. So können Nutzer Bilder in Image Playground in einem Stil namens Sketch erstellen, einem akademischen und sehr detaillierten Stil, der eine lebendige Farbpalette in Kombination mit technischen Linien verwendet, um realistische Zeichnungen zu erstellen. Inwiefern die bereits angekündigten Siri-Neuheiten an Bord sind, oder auf iOS 18.5 verschoben wurden, wird sich zeigen. So wird beispielsweise Siri zukünftig noch leistungsstärker und auf den persönlichen Kontext von Nutzern zurückgreifen können. Außerdem wird Siri den Displayinhalt kennen und Hunderte von neuen Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können.

Sobald uns weitere Informationen rund um die Beta 1 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4 – insbesondere zur Unterstützung von Apple Intelligence in Deutschland – vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:15 Uhr: Die Beta 1 zu macOS 15.4, watchOS 11.4, visionOS 2.4 und tvOS 18.4 ist auch da.