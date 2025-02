Apple hat im Laufe des heutigen Abends die Beta 1 zu iOS 18.4 veröffentlicht. Damit haben Entwickler erstmals die Möglichkeit, Apple Intelligence in Deutschland auf dem iPhone zu nutzen. An dieser Stelle sei vorab jedoch noch eimal explizit erwähnt, dass es sich um eine Developer Beta handelt, auf die ausschließlich registrierte Entwickler Zugriff haben. Es empfiehlt sich in jedem Fall, eine Beta-Version nicht auf seinem produktiven Hauptgerät, sondern auch einem Zweitgerät zu installieren.

iOS 18.4: Beta 1 bringt Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone

Apple hat bereits offiziell bestätigt, dass Apple Intelligence Anfang April auch in Deutschland den Sprung auf das iPhone und iPad schafft. Am heutigen Abend legt das Unternehmen aus Cupertino den Grundstein und hat soeben die iOS 18.4 Beta 1 für Entwickler veröffentlicht.

Apple Intelligence beinhaltet unter anderem das Bereinigen Tool, mit dem es ganz einfach ist, störende Elemente in Bildern zu entfernen. Durch das Suchen mit natürlicher Sprache in der Fotos App könnt ihr praktisch jedes Foto oder Video mit einer einfachen Beschreibung suchen.

Ihr könnt zudem kreative neue Möglichkeiten entdecken, um euch visuell mit Image Playground auszudrücken, das perfekte Emoji mit Genmoji zu erstellen und eure Texte mit den Schreibwerkzeugen noch dynamischer zu machen. Siri Anfragen können jetzt auch getippt werden. Außerdem hat Siri noch bessere Konversationsfähigkeiten und kann selbst dann folgen, wenn ihr euch sich verhaspelt. Siri kann außerdem den Kontext von einer Anfrage zur nächsten berücksichtigen. Mit seinem umfangreichen Produktwissen kann Siri Tausende von Fragen zu den Features und Einstellungen von Apple Produkten beantworten. So können Nutzerbeispielsweise erfahren, wie sie eine Bildschirmaufnahme machen oder das spätere Versenden einer Textnachricht planen.

Eingetragene Entwickler können ab sofort die Beta 1 zu iOS 18.4 herunterladen und installieren. Bis zur finalen Version Anfang April werden noch mehrere Beta-Versionen folgen.