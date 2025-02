In den letzten Tagen tauchte die iPhone 17 Familie verstärkt in der Gerüchteküche auf. Dabei ging es in erster Linie um die sogenannte Air-und die Pro-Modelle. Nun heißt es, dass das ultra-dünne iPhone 17 Air ein etwas größeres Display – als ursprünglich angenommen – erhalten wird.

iPhone 17 Air soll 6,7 Zoll Display erhalten

Jon Prosser – Betreiber des YouTube Kanals „Front Page Tech“ war in dieser Woche im Recycle Bin Podcast (via Macrumors) zu Gast und hat im Gespräch zu verstehen gegeben, dass seinen Informationen zufolge das iPhone 17 Air mit einem 6,7 Zoll Display ausgestattet sein wird. Zuvor gab es Gerüchte über ein 6,6 Zoll Display.

So sprach im vergangenen Display-Analyst Ross Young davon, dass im zu Ohren gekommen sei, dass das iPhone 17 Air über ein 6,55 Zoll Display (aufgerundet zu 6,6 Zoll) verfügen wird. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob 6,6 Zoll oder 6,7 Zoll der Wahrheit entsprechen. Egal, wie die Antwort lautet wird, ihr solltet euch grundsätzlich auf eine Displaygröße in diesem Bereich vorbereiten.

Weiter behauptet Prosser, dass das iPhone 17 Air – der Kamerabuckel ausgeschlossen – 5,64mm dick sein wird. Analyst Ming Chi Kuo sprach vor ein paar Wochen von einer Dicke von 5,5mm. Auch hier bleibt abzuwarten, wie die finalen Spezifikationen aussehen werden. So oder so, durfte das iPhone 17 Air ziemlich dünn werden.

Jon Prosser hat in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Allerdings traf er mit seinen Prognosen nicht immer voll ins Schwarze. Zuletzt veröffentlichte er Rendering, die das mutmaßliche Design des iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro zeigen soll. Er sprach zudem davon, dass die Kamera-App in iOS 19 ein neues Design erhält und an einem visionOS-ähnlichen Interface angelehnt ist.