In den letzten Tagen keimte bereits das Gerücht auf, dass Apple mit visionOS 2.4 Apple Intelligence auf Apple Vision Pro bringen vor. Im Laufe des heutigen Abends hat Apple die Beta 1 von visionOS 2.4 veröffentlicht. Mit der Vorabversion haben wir nun die Gewissheit, dass Apple Intelligence den Sprung auf Apples Computerbrille schafft.

visionOS 2.4 bringt Apple Intelligence auf Apple Vision Pro

Apple Intelligence steht bereits auf dem iPhone, iPad und Mac zur Verfügung. Mit der Beta 1 zu iOS 18.4 und iPadOS 18.4 steht Apple Intelligence nun auch in Deutschland für Entwickler bereit. Anfang April erscheint die finale Version und kann von Jedermann installiert werden.

Spannend ist das x.4 Update in jedem Fall für Apple Vision Pro. Apple Intelligence wird mit der Apple Vision Pro auf eine neue Plattform in Englisch (USA) ausgeweitet und unterstützt euch dabei, auf völlig neue Weise zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und sich auszudrücken. Zu beachten gilt in jedem Fall, dass es sich um eine Beta-Version für Entwickler handelt.

Blicken wir etwas detaillierter auf die verschiedenen AI-Funktionen, die Apple mit dem kommenden Update für Vision Pro bereithält.

Mit Apple Intelligence für Vision Pro könnt ihr Text mit Schreibwerkzeugen Korrektur lesen, umschreiben und zusammenfassen, mit ChatGPT in Schreibwerkzeugen von Grund auf neuen Text verfassen, mit Image Playground neue Möglichkeiten entdecken, sich visuell auszudrücken, mit Genmoji das perfekte Emoji für jedes Gespräch erstellen und vieles mehr.

visionOS 2.4 bringt außerdem neue Apps und Funktionen, um euch dabei zu helfen, die Magie des räumlichen Computings zu entdecken und zu teilen. Spatial Gallery – eine neue App für Vision Pro – bietet eine kuratierte Sammlung von räumlichen Fotos, räumlichen Videos und Panoramen von Künstlern, Filmemachern, Fotografen und anderen. Die Apple Vision Pro App für iPhone bietet eine neue Möglichkeit, Apps und Spiele aus dem App Store herunterzuladen, Erlebnisse aus Apple TV, der Spatial Gallery und mehr zu entdecken, hilfreiche Tipps leicht zu finden und schnell auf Informationen für die eigene Vision Pro zuzugreifen. Durch die Verbesserungen beim Gästemodus ist es für Anwender:innen einfacher denn je, Apps und Erfahrungen mit Familie, Freunden und Kollegen über ein iPhone oder iPad in der Nähe zu teilen.

Weitere Features und Unterstützung für zusätzliche Sprachen folgen im Laufe des Jahres.