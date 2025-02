Etwas untypisch hat Apple am gestrigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende eine neue Beta-Phase eröffnet und die iOS 18.4 Beta 1 freigegeben. Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, die neue Vorabversion auf ihren Geräten zu installieren und die kommenden Neuerungen auszuprobieren. Insbesondere europäische Entwickler dürften sich freuen, da Apple mit iOS 18.4 Apple Intelligence in Europa auf das iPhone bringt. Dementsprechend groß werden die Neuerungen auch für deutsche Anwender sein.

iOS 18.4 Beta 1: Das ist neu

Apple Intelligence in weiteren Sprachen und Regionen verfügbar

Apple Intelligence wird mit iOS 18.4 in weiteren Sprachen verfügbar sein, darunter Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch – sowie in lokalisiertem Englisch für Singapur und Indien. Mit den kommenden Softwareupdates erhalten Nutzer von iPhone und iPad in der EU erstmals Zugriff auf die Apple Intelligence Features.

Während Apple Intelligence hierzulande erstmals überhaupt den Sprung auf das iPhone schafft, fügt Apple darüberhinaus für alle Ländern mit dem X.4 Update neue Features zu Apple Intelligence hinzu.

Mitteilungen priorisieren

Apple Intelligence kann euch potenziell wichtige Mitteilungen in einem separaten Bereich auf dem Sperrbildschirm anzeigen, damit ihr auf einen Blick sehen könnt, was ihr verpasst hast. Ihr könnt weiterhin nach oben streichen, um alle Mitteilungen zu sehen. (Einstellungen -> Mitteilungen -> Mitteilungen priorisieren)

Image Playground – neuer Stil „Skizze“

Mit iOS 18.4 könnt ihr mit Image Playground ein Foto basierend auf dem Stil „Skizze“ erstellen. Hierfür müsst ihr innerhalb der „Image Playground“-App das (+) drücken und den Stil auswählen. Zudem wurde das Thema „Winter“ durch Frühling“ ausgetauscht.

Apple News Food+

Mit iOS 18.4 erhalten Apple News# Abonnenten Zugriff auf Zehntausende Rezepte, Restaurantbewertungen, Tipps für gesundes Essen und mehr.

Umgebungsmusik

iOS 18.4 enthält eine neue Option für Umgebungsmusik, die zum Kontrollzentrum hinzugefügt werden kann. Es gibt vier verschiedene Soundkategorien, darunter Schlaf, Chill, Produktivität und Wohlbefinden. Jede Kategorie kann einzeln zum Kontrollzentrum hinzugefügt werden.

Genmoji

Das Genmoji-Symbol für die Emoji-Tastatur lautet jetzt „‌Genmoji‌“, anstatt nur ein mehrfarbiges Smiley-Gesicht zu zeigen. Die Änderung macht deutlicher, wo Benutzer anklicken müssen, um einen ‌Genmoji‌-Charakter zu erstellen.

Podcasts-Widget

Es gibt neue Mediathek- und Sendungen-Widgets, die ihr auf dem Home-Bildschirm auf dem ‌iPhone‌ platzieren könnt. Das Mediathek-Widget zeigt gespeicherte Inhalte, während die Option Sendungen die Shows anzeigt, die ihr abonniert haben.

Mobilfunk-Icon im Kontrollzentrum

Das Mobilfunk-Icon im Kontrollzentrum zeigt nun die Signalstärke an.

Kurzbefehle

Apple hat eine neue Kurzbefehle-Aktion hinzugefügt, um eine bestimmte Konversation in der Nachrichten-App zu öffnen.

CarPlay

Vereinzelte Anwender sehen eine dritte CarPlay Icon-Reihe auf dem Homescreen, so Macrumors.

Standard-Apps

Im Abschnitt „Standard-Apps“ der App „Einstellungen“ gibt es eine neue Option, um eine andere Übersetzungs-App als Standard festzulegen. In der EU gibt es auch die Möglichkeit, eine andere Navigations-App auszuwählen.

Neue Emojis

Der Beta-Code zu iOS 18.4 impliziert, dass Apple mit einer kommenden Beta neue Emojis implementieren wird.

Apple hat die finale Version von iOS 18.4 für Anfang April angekündigt.