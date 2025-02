Das iPhone profitiert bereits seit dem iPhone 12 von der 5G-Konnektivität, während die Apple Watch Modelle weiterhin 4G LTE nutzen. Dieses Jahr könnte sich das jedoch ändern, denn Berichten zufolge wird die Apple Watch Ultra 3 endlich in die 5G-Ära eintreten.

5G auf der Apple Watch

Laut The Information wird die Apple Watch Ultra der dritten Generation die erste Apple Watch sein, die sich mit 5G-Mobilfunknetzen verbinden kann. Momentan sind selbst die hochwertigsten Apple Watch Modelle auf 4G LTE angewiesen, wenn weder Wi-Fi noch ein iPhone zur Verfügung stehen. Natürlich reicht das im Grunde für Benachrichtigungen, Anrufe und leichte Internetnutzung aus, aber der Sprung zu 5G könnte die Zuverlässigkeit in überlasteten Gebieten verbessern und das Gerät zukunftssicher machen.

Die meisten Aufgaben der Apple Watch erfordern nicht die ultrahohen Geschwindigkeiten, für die 5G bekannt ist. Was 5G der Apple Watch jedoch bieten kann, sind geringere Latenzzeiten und eine bessere Abdeckung in einigen Gebieten, was für Wanderer, Sportler und alle, die sich an abgelegenen Orten auf ihr Ultra verlassen, hilfreich sein könnte.

Kein Qualcomm-Modem

Interessanterweise soll das 5G-Mobilfunkmodem der neuen Apple Watch nicht von Qualcomm oder Intel gestellt werden, sondern von MediaTek. Die 5G-RedCap-Technologie von MediaTek wurde speziell für Wearables und IoT-Geräte entwickelt, was bedeutet, dass sie die Energieeffizienz gegenüber der reinen Geschwindigkeit optimiert. Während die Apple Watch Ultra 3 wahrscheinlich zunächst bei MediaTek bleiben wird, kann man davon ausgehen, dass Apple in Zukunft auf seine eigene Modem-Technologie umsteigen wird.

Satellitenkommunikation

Die neue Apple Watch Ultra soll laut den aktuellen Gerüchten auch erstmals (ohne ein zusätzliches iPhone) eine Satellitenverbindung für netzunabhängige Textnachrichten und Notrufe unterstützen, wenn Mobilfunknetze und Wi-Fi nicht verfügbar sind.

Es wird erwartet, dass die Apple Watch Ultra 3 zusammen mit dem iPhone 17 im September 2025 auf den Markt kommt.