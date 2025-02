Apples neue iOS 18.4 Beta bringt eine nützliche Ergänzung für Smart-Home-Nutzer. Neben den üblichen Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen bietet die Home App nun auch eine native Unterstützung für Matter-kompatible Staubsaugerroboter.

Dank der Unterstützung von Matter bringt Apples Home App bereits eine Vielzahl von Smart-Home-Geräten unter ein Dach. Staubsaugerroboter gehörten jedoch noch nicht dazu. Die fleißigen Helfer arbeiten zwar bereits seit vergangenem Herbst mit dem Matter-Protokoll zusammen, doch in Apples Home App fehlte noch diese Unterstützung, was sich jetzt mit der iOS 18.4 Beta ändert.

Seit Jahren haben intelligente Staubsauger ihre eigenen, unabhängigen Apps mit jeweils unterschiedlichen Oberflächen und Funktionen. Das hat das Smart-Home-Management etwas umständlich gemacht – vor allem, wenn man viele andere Smart-Home-Geräte im Einsatz hat. Mit der nativen Matter-Unterstützung soll sich das nun ändern. Einmal konfiguriert, könnt ihr euren Staubsauger in der Home App oder mit Siri-Sprachbefehlen auf dem iPhone, HomePod, Apple TV und jedem anderen iOS-Gerät steuern. Für fortschrittlichere Funktionen des Staubsaugerroboters, wie z. B. die Raumzuordnung oder das Festlegen benutzerdefinierter Routen, muss die Begleit-App des Herstellers jedoch weiterhin genutzt werden. Aber die grundlegenden Funktionen könnt ihr einfach über die Apple Home App ausführen.

Im Moment ist der einzige Staubsauger, der offiziell bestätigt wurde, dass er mit dieser neuen Integration funktioniert, der SwitchBot S10 Saugroboter mit Wischfunktion. Viele andere Hersteller haben jedoch bestätigt, Matter mit zukünftigen Software-Updates zu unterstützen, sodass wir davon ausgehen können, dass bald weitere Modelle hinzukommen werden.

Der SwitchBot S10 ist derzeit bei Amazon für 594,99 Euro (statt 1.039,99 Euro) erhältlich – dank eines Rabatt-Codes in Höhe von 445 Euro, den ihr auf der Artikelseite aktivieren könnt.

iOS 18.4 ist derzeit als Beta-Version für Entwickler verfügbar und wird voraussichtlich im April als Update für alle Nutzer veröffentlicht. Die Unterstützung für Matter-Staubsaugerroboter ist nicht nur auf iPhones beschränkt, sondern ist auch für iPadOS 18.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 und macOS 15.4 verfügbar.

@andrewosu.bsky.social @hilli.tech just an FYI. Vacuum support is in iOS 18.4. (This is with SwitchBot)

[image or embed]

— james-prochnow.bsky.social (@james-prochnow.bsky.social) 22. Februar 2025 um 18:39