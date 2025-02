Apple gibt der Mail-App auf dem Mac und iPad ein dringend benötigtes Upgrade. Mit den neuesten Betas von macOS Sequoia 15.4 und iPadOS 18.4 führt Apple ein neues Kategorisierungssystem ein, das dabei hilft, das Chaos im Posteingang zu beseitigen.

Bessere Organisation des Posteingangs

Apple hat die Mail-Kategorisierung bereits mit dem Update auf iOS 18.2 in englischer Sprache auf das iPhone gebracht, aber jetzt wurde sie auch auf den Mac und das iPad ausgeweitet. Das wichtigste Merkmal der neu gestalteten Mail-App ist die Integration von KI zur Sortierung und Priorisierung des Posteingangs. Die App kategorisiert E-Mails automatisch in Gruppen wie „Wichtig“, „Werbung“, „Transaktionen“, „Updates“ und „Alle E-Mails“. Wenn ihr jemals zu lange nach einer wichtigen E-Mail gesucht habt, die unter einem Berg von Werbung und Rechnungen begraben war, könnte dieses Update genau das Richtige für euch sein.

Apple weiß aber auch, dass nicht jeder diese Veränderung lieben wird. Falls euch das neue Kategorisierungssystem nicht gefällt, könnt ihr mit einem Schalter in der oberen rechten Ecke der Mail-App wieder zur klassischen chronologischen Ansicht wechseln.

Was die visuellen Änderungen anbelangt, so betont die neue Mail-App die Fotos der Absenderkontakte, ähnlich wie es die Nachrichten-App von Apple tut. Außerdem werden verschiedene andere Bedienelemente aktualisiert, um einen frischen Look zu erhalten. Die neue Mail-App war bereits zuvor für iPhone-Benutzer in englischer Sprache verfügbar.