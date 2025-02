Apples AirTag ist seit seinem Debüt im April 2021 ein zuverlässiger Begleiter, wenn es um das Finden unserer Schlüssel, Taschen und Portemonnaies geht. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple an einer zweiten Generation des praktischen Objekt-Trackers arbeitet. Während Mark Gurman von Bloomberg bereits auf eine Veröffentlichung Mitte 2025 hinwies, deutet jetzt der Leaker Kosutami an, dass es sogar noch früher so weit sein könnte.

Verbesserte Ortung und Anti-Stalking-Features

Kosutami ist vor allem als Sammler von Prototypen von Apple-Produkten bekannt, hat aber gelegentlich auch zutreffende Informationen über die Zukunftspläne von Apple veröffentlicht. Nun widmet sich der Leaker den AirTags 2 und stellt einen Release „im Mai oder Juni“ in Aussicht.

Von dem neuen AirTag können wir eine bessere Technik unter der Haube erwarten. So soll Apple einen fortschrittlicheren Ultra-Wideband-Chip nutzen, der bereits bei aktuellen iPhones zum Einsatz kommt. Neben der präziseren Ortung soll sich auch die Reichweite verbessern.

Zudem soll es Sicherheitsverbesserungen geben. So heißt es in der Gerüchteküche, dass der integrierte Lautsprecher eine kleine, aber bedeutsame Änderung erhält: Er wird schwerer zu entfernen sein. Apple sieht diese Änderung als Teil einer Anti-Stalking-Initiative, die es für jeden schwieriger macht, einen AirTag zu manipulieren. An dem äußeren Design des AirTag soll sich hingegen nichts ändern.

Es gibt noch ein nicht näher geklärtes Detail rund um Apples Vision Pro Headset und eine potenzielle Verbindung mit dem neuen AirTag. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird an einer Form der Vision Pro Konnektivität gearbeitet, doch genaue Informationen bleiben vorerst geheim. Dies könnte natürlich alles Mögliche bedeuten, am wahrscheinlichsten ist eine AR-unterstützte Ortung für ein interaktives Tracking-Erlebnis. Es ist spekulativ, aber es klingt vielversprechend.