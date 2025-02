Aktuell bietet Apple Intelligence die Möglichkeit, Anfrage an Siri an ChatGPT weiterzuleiten. Diese Funktion hatte Apple mit dem Update auf iOS 18.2 im Dezember letzten Jahres implementiert. Zukünftig könnten Anfragen optional auch an Google Gemini gesteuert werden. Im Hintergrund bereitet Apple die Unterstützung bereits vor.

Apple bereitet Integration von Google Gemini in Apple Intelligence vor

Seit dem Update auf iOS 18.2 ermöglicht Apple den Zugriff auf ChatGPT in Siri und den Schreibwerkzeugen unter iOS, iPadOS und macOS, sodass man auf das breite Allgemeinwissen von ChatGPT sowie auf seine Fähigkeiten zum Verstehen von Bildern und Dokumenten zugreifen kann, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Mit der Integration von ChatGPT kann Siri Nutzern vorschlagen, für bestimmte Anfragen auf ChatGPT zuzugreifen und Siri kann die Antwort auch direkt bereitstellen. Mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 wird Apple Intelligence auch bei uns in Deutschland auf dem iPhone zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der WWDC 2024 gab Apples Software-Chef Craig Federighi zu verstehen, dass Apple die Integration mit anderen KI-Modellen, darunter Google Gemini, anbieten möchten. Diese Integration könnte demnächst erfolgen.

In einem Backend-Update, das zusammen mit der Betaversion von iOS 18.4 veröffentlicht wurde, integriert Apple nun sowohl „Google“- als auch „OpenAI“-Optionen für Drittanbietermodelle in Apple Intelligence, so Aaron Perris auf X. Dies ist sicherlich kein Beweis dafür, dass die Gemini-Unterstützung mit iOS 18.4 eingeführt wird, es zeigt jedoch, dass Apple hinter den Kulissen an der Integration arbeitet und die Umsetzung in näher Zukunft erfolgen könnt. Mit iOS 19 bzw. einem iOS 19.x Update wird erwartet, dass Apple ein eigenes Konversationsmodell für Siri herausbringt.