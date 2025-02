Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen das neue iPhone 16e, welches vor wenigen Tagen angekündigt wurde und sich seit Kurzem vorbestellen lässt, wie viele andere iPhone-Modelle auch in Indien gefertigt wird.

Apple lässt das iPhone 16e auch in Indien fertigen

Apple ist in den vergangen Jahren dazu übergegangen, seine Zulieferkette und Fertigungsstätten zu diversifizieren. Schon lange lässt Apple nicht mehr nur in China produzieren, sondern in verschiedenen weiteren Ländern. Unter anderem ist das Unternehmens aus Cupertino verstärkt in Indien aktiv.

Gegenüber der Economic Times (via Macrumors) hat Apple bestätigt, dass die gesamte ‌iPhone 16‌ Familie – einschließlich des ‌iPhone 16e‌ – in Indien für indische Verbraucher und für den Export in ausgewählte Länder gefertigt wird.

Wie bereits erwähnt, hat Apple in den vergangenen Jahren seine Präsenz in Indien massiv ausgebaut. Allgemein wird damit gerechnet, dass der Anteil der in Indien hergestellten iPhones von aktuell rund 15 Prozent auf 25 Prozent bis 2027 steigen wird. Das 16e soll Berichten zufolge auf denselben indischen Produktionslinien wie das iPhone 14 montiert werden.

iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max waren die ersten High-End-Modelle, die in Indien hergestellt werden. Apples ‌iPhone‌- Exporte aus dem Land erreichten in den sechs Monaten bis September 2024 fast 6 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.