Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US in den USA auszugeben und investieren wird. Diese neue Investitionszusage baut auf Apples langjähriger Investitionsplan der vergangenen Jahre auf und und wird eine breite Palette von Initiativen unterstützen, die sich auf künstliche Intelligenz, Siliziumtechnik und die Entwicklung von Fähigkeiten für Studenten und Arbeitnehmer im ganzen Land konzentrieren.

Apple wird in den kommenden Jahren die Summe von 500 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft investieren. Als Teil dieses US-Investitionspakets werden Apple und seine Partner eine neue hochmoderne Produktionsstätte in Houston eröffnen, um Server zu produzieren, die Apple Intelligence unterstützen. Apple wird außerdem seinen US Advanced Manufacturing Fund verdoppeln, eine Akademie in Michigan gründen, um die nächste Generation von US-Herstellern auszubilden, und seine Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in den USA erhöhen, um Spitzenfelder wie die Siliziumtechnik zu unterstützen.

„Wir sind optimistisch, was die Zukunft amerikanischer Innovationen angeht, und wir sind stolz, mit dieser 500-Milliarden-Dollar-Zusage für die Zukunft unseres Landes auf unseren langjährigen US-Investitionen aufzubauen“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Von der Verdoppelung unseres Advanced Manufacturing Fund bis hin zum Aufbau fortschrittlicher Technologien in Texas freuen wir uns, unsere Unterstützung für die amerikanische Fertigung auszubauen. Und wir werden weiterhin mit Menschen und Unternehmen im ganzen Land zusammenarbeiten, um ein außergewöhnliches neues Kapitel in der Geschichte amerikanischer Innovationen zu schreiben.“

Die Verpflichtung in Höhe von 500 Milliarden Dollar umfasst Apples Zusammenarbeit mit Tausenden von Zulieferern in allen 50 Bundesstaaten, direkte Beschäftigung, Apple Intelligence-Infrastruktur und Rechenzentren, Unternehmenseinrichtungen sowie Apple TV+-Produktionen in 20 Bundesstaaten. In diesem Zusammenhang betont das Unternehmen dass es einer der größten US-Steuerzahler bliebt und hat in den letzten fünf Jahren mehr als 75 Milliarden Dollar an US-Steuern gezahlt hat, davon allein 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.