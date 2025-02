Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er auf allerhand Themen ein (u.a. M4 MacBook Air und iPhone 17 Pro). Zudem spricht er über den C1-Chip und die Zukunft von Apples selbst entwickelten 5G-Chips. Gurman deutet an, dass Apples 5G-Chip zukünftig direkt in den A-Chip integriert werden soll, dies wird allerdings noch ein paar Jahre dauern.

Bloomberg: Apple 5G-Chip soll zukünftig in A- und M-Chips integriert werden

Apple hat in der vergangenen Woche das neue iPhone 16e vorgestellt. Das neueste Apple Smartphone lässt sich bereits vorbestellen. Bei der Ankündigung des iPhone 16e ist Apple unserer Meinung nach recht kurz auf den neuen C1-Chip eingegangen. Beim C1-Chip handelt es sich um Apples erstes selbst-entwickeltes 5G-Modem. Mittelfristig möchten Apple 5G-Chips von Qualcomm aus den eigenen Geräten verdrängen. Der C1-Chip wird vermutlich beim iPhone 16e, ggfs. beim iPhone 17 Air und dem ein oder anderen iPad zum Einsatz kommen.

Zukünftige Pläne

Parallel zum C1 befinden sich der C2 und C3 bereits in der Entwicklung. Laut Gurman wird der C2-Chip im kommenden Jahr in High-End-iPhones zu finden sein. Ein Jahr später soll dann der C3-Chip angekündigt werden und im Idealfall die Qualcomm-Chips in ihrer Leistung übertreffen. Rein auf die Leistung bezogen, sind die aktuellen Qualcomm-Chip dem C1 überlegen. Dafür ist dieser jedoch im Vergleich zu den Qualcomm-Chips energieeffizienter und trägt zu einer längeren Akkulaufzeit beim iPhone 16e bei.

Sobald Apple mit Qualcomm gleichgezogen bzw. die Konkurrenz überholt hat, möchte das Unternehmen aus Cupertino seine Modems in den Hauptchipsatz des Geräts integrieren. Laut Gurman ist dies kostengünstiger und effizienter. Diese Entwicklung wird jedoch mindestens drei Jahre dauern und frühestens 2028 zum Tragen kommen.