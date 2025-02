Erst wenige Tage ist es her, dass Apple das iPhone 16e angekündigt hat. Im Herbst dieses Jahres wird mit der iPhone 17 Familie gerechnet. Dies sind jedoch nicht die einzigen iPhone-Modelle, die bei Apple in Planung sind. Dem Unternehmen wird sein längerem nachgesagt, dass es ebenfalls an einem faltbaren iPhone arbeitet. Dieses soll für kommendes Jahr geplant sein.

Gurman: faltbares iPhone für 2026 geplant + weiteres neues iPhone-Design in Arbeit

Im Android-Lager gibt es bereits mehrere Hersteller, die faltbare Smartphones anbieten. Samsung hat beispielsweise schon mehrere Generation seiner faltbaren Galaxys auf dem Markt. Auch Apple könnte mittelfristig ein entsprechendes Gerät auf den Markt bringen.

In der jüngsten Ausgaben seines PowerOn-Newsletters spricht Mark Gurman von Bloomberg davon, dass sich Apple darauf konzentriert, die Entwicklung des ersten faltbaren iPhones anzuschließen und dieses im Jahr 2026 anzukündigen. Darüberhinaus wurde dem Apple Insider zugetragen, dass ein weiteres neues iPhone-Design in Arbeit ist.

Gurman geht nicht näher auf dieses zweite neue iPhone-Design ein. Wir lassen uns überraschen, was Apple für die Zukunft plant. Gut möglich, dass das Standard-Modelle der iPhone 18 Familie ein größeres Re-Design erhält. Allerdings klingt die Formulierung von Gurman nach etwas Größerem.

Zunächst kommt an diesem Freitag das neue ihren 16e in den Handel. Im Herbst wird der Hersteller aus Cupertino seine iPhone 17 Modelle ankündigen und erst dann richtete sich der Blick verstärkt auf das Jahr 2026.