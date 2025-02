Kurz vor dem Wochenende hat Apple die Beta 1 zu iOS 18.4 für Entwickler veröffentlicht. Bis die finale Version für Jedermann zur Verfügung steht, wird es noch bis Anfang April dauern. Highlight für deutsche Nutzer ist sicherlich die Einführung von Apple Intelligence auf dem iPhone. Darüberhinaus hält das X.4 Update noch weitere Neuerungen bereit, eine betrifft Apple CarPlay.

iOS 18.4 beinhaltet Neuerung für Apple CarPlay

Mit dem Update auf iOS 18.4 bringt verschiedene Neuerungen auf das iPhone. Neben der Tatsache, dass Apple Intelligence in weiteren Sprachen und Regionen verfügbar sein wird, bietet iOS 18.4 „Apple News Food+“ für Apple News+ Abonnenten, neue Optionen für Umgebungsmusik, neue Podcasts-Widgets und mehr. Auch für Apple CarPlay gibt es eine kleine aber feine Neuerung.

CarPlay zeigt jetzt eine dritte Symbolreihe an, statt wie bisher zwei. Diese Änderung scheint allerdings nur Fahrzeuge zu betreffen, die über ein größeres Display zu verfügen. Aktuell ist nicht ganz klar, ab welcher Fahrzeug-Displaygröße die dritte Reihe in CarPlay angezeigt wird.

Die Displays in Fahrzeugen haben sich in den letzten Jahren verändert und unterschiedliche Formen und Größen angenommen. Mit der bevorstehenden Neuerung in iOS 18.4 wird Apple diesen Display gerecht und nutzt die Displayfläche bei CarPlay besser aus.