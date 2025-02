Apple hat soeben die Public Betas zu iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 veröffentlicht. Damit haben nicht nur eingetragene Entwickler Zugriff auf die kommenden Updates, auch Teilnehmer am Apple Beta Programm können die Vorabversion nun installieren.

Apple gibt Public Beta 1 zu iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 frei

Ab sofort haben Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich die erste öffentliche Beta zu iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 herunterzuladen und zu installieren. Am Einfachsten erfolgt dies direkt an den jeweiligen Geräten über (System-) Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Allerdings muss die Apple ID mit dem Apple Beta Programm verknüpft sein.

Die kommenden X.4 Updates bieten insbesondere für europäische Nutzer zahlreiche Neuerungen, da Apple Intelligence weitere Sprachen und Regionen unterstützt. Dabei finden auch Deutschland sowie die Sprache Deutsch Berücksichtigung. Darüberhinaus gibt es weitere Neuerungen in iOS 18.4 und Co., die ihr hier nachlesen könnt.

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal explizit darauf hinweisen, dass es sich um eine Beta-Version handelt, die Fehler enthalten kann. Ihr solltet die Vorabversion nicht auf eurem produktiven Geräten, sondern vielmehr auf einem Zweitgerät installieren.

Mit der finalen Version ist Anfang April zu rechnen.