Zattoo – einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa – hat zum Start in die neue Woche bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab sofort drei neue Themensender in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet. Die neuen Sender bieten erstklassige Unterhaltung aus den Bereichen Arthouse-Kino, Comedy und Fashion.

Zattoo erweitert Angebot um drei neue Themensenden

Zattoo erweitert sein Angebot um drei sogenannte FAST-Sender. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Die Sender sind alle in HD-Qualität verfügbar und können auf Wunsch wie immer auch als Favoriten in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden.

>>> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen >>>

Sooner – Die Welt des Arthouse-Kinos

Mit Sooner, dem ersten FAST-Sender des gleichnamigen Streaming-Dienstes der ContentScope GmbH, bietet Zattoo als erster Anbieter im DACH-Raum ein einzigartiges Angebot für Fans des internationalen Arthouse-Kinos. Das Programm bietet sorgfältig kuratierte Filmhighlights – von preisgekrönten Indie-Perlen über exklusive Festival-Filme bis hin zu innovativen Werken aufstrebender Filmschaffender. Sooner steht für tiefgehende Geschichten, außergewöhnliche Perspektiven und Kino mit gesellschaftlicher Relevanz.

Free Comedy – Lachen ohne Ende

Mit Free Comedy präsentiert Zattoo einen neuen Sender von LEONINE Studios, der in Zusammenarbeit mit PLAION PICTURES vertrieben wird und sich ganz dem Humor verschrieben hat. Ob zeitlose Klassiker, moderne Blockbuster oder die besten Sitcoms aller Zeiten – dieser Kanal bietet non-stop Unterhaltung für Comedy-Fans. Free Comedy garantiert eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen und Serien, die amüsieren und zum Lachen einladen.

Fashion TV Secrets – Die glamouröse Welt der Mode

Mit Fashion TV Secrets präsentiert Zattoo eine neue Dimension des Fashion-Entertainments. Der Sender zeigt eine exklusive Auswahl der besten Lingerie- und Swimwear-Modenschauen, glamouröse Kalender-Shootings und Inhalte aus den bekannten Formaten Midnite Secret, Midnite Haute und Lingerie & Swimwear von Fashion TV. Vieles auch vorgestellt bei den Swimwear Weeks in Miami, Ibiza und São Paulo sowie beim Salon de la Lingerie in Paris. Mode, Eleganz und Stil stehen hier rund um die Uhr im Mittelpunkt.