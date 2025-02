Seit mehreren Jahren arbeitet Apple TV+ mittlerweile an einem Film rund um die Formel 1. Dieser hört auf den Namen F1 und wir müssen uns noch ein paar Monate gedulden, bis dieser am 27. Juni 2025 in den Kinos anläuft. Vorab hat Apple TV+ nun ein weiteres Video veröffentlicht, um euch den Film mit Brad Pt näher zu bringen.

Apple TV+ veröffentlicht Behind-the-Scenes-Video zu „F1“ mit Brad Pit

Zwei offizielle Teaser zum kommenden Apple Original-Film „F1“ haben hier bereits erlebt (hier und dort). Nun haben die Verantwortlichen ein 3-minütiges Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, der uns weitere Einblicke in den Film gewährt.

Um was geht es in dem Film? Brad Pitt ist als ehemaliger Fahrer zu sehen, der in die Formel 1 zurückkehrt und offensichtlich bei der Entwicklung seines Rennboliden durchaus bereit ist, Risiken einzugehen. Damson Idris spielt den Teamkollegen von Brad Pitt, während andere Teams wie Red Bull, Ferrari, Mercedes und Aston Martin weit vor dem eigenen Team „Apex“ liegen. Joseph Kosinski führt Regie und produziert den Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films sowie Brad Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment und Lewis Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films.

Formel 1 Rennfahrer Lewis Hamilton agiert bei dem Film als Produzent.