Apple baut eine neue Chipfabrik in Texas auf, die laut dem Analysten Ming-Chi Kuo der Geburtsort von High-End-KI-Servern sein wird, die auf M5-Chips laufen sollen.

Neue Fabrik für Hochleistungs-Server im Bau

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Apple und Foxconn wird eine riesige Serverfabrik in Houston errichtet. Die Anlage mit einer Fläche von 23.225 Quadratmetern soll im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden. Aber die Produktion wird nicht bis dahin warten – bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 werden für Apple Server aus der bereits bestehenden Foxconn-Anlage in Houston produziert. Mit diesem Schritt will Apple seine KI-Fähigkeiten stärken, seine Private Cloud Compute-Infrastruktur ausbauen und sicherstellen, dass Apple Intelligence über die nötige Leistung verfügt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gegenwärtig geht man davon aus, dass Apples KI-Cloud-Server mehrere miteinander verbundene M2 Ultra-Chips verwenden. Laut Kuo werden die Server ab der zweiten Jahreshälfte mit High-End-M5-Chips von TSMC ausgestattet. Das Herzstück der M5-Chipentwicklung ist die System on Integrated Chip (SoIC)-Technologie. Die von TSMC entwickelte Technologie stellt einen Sprung im Chipdesign dar. Durch das Stapeln von Chips in einer dreidimensionalen Struktur verbessert sie die elektrische Leistung und das Wärmemanagement im Vergleich zu herkömmlichen flachen Chip-Layouts erheblich.

Apple hat zwar noch keine Einzelheiten zu den KI-Servern selbst bekannt gegeben, Kuos Bericht legt jedoch nahe, dass sie eine entscheidende Komponente in der KI-Strategie des Unternehmens sein werden.