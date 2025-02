Im Dezember letzten Jahres enthüllte Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple an einer mit Face ID ausgestatteten Türklingel und einem intelligenten Schließsystem arbeitet. Die Idee dahinter? Ein nahtloses und sicheres Zugangssystem, bei dem die Türklingel in der Lage ist, ein Türschloss automatisch zu entriegeln, indem das Gesicht des autorisierten Nutzers gescannt wird. Jetzt deutet ein neuer Leak darauf hin, dass die Face ID Türklingel mit MagSafe ausgestattet sein könnte.

Warum MagSafe bei einer Türklingel?

In einem vagen Post auf X hat der Leaker Kosutami heute eine neue Funktion für Apples mögliche Türklingel angekündigt. So deutet der Leaker an, dass Apple seine Face ID Türklingel mit MagSafe ausstatten wird. Bei iPhones ermöglicht MagSafe das einfache Anbringen von Ladegeräten und Zubehör.

Für die Apple-Türklingel wäre die logischste Anwendung das kabellose Aufladen – und damit der Verzicht auf austauschbare Batterien oder eine feste Verkabelung. Das ist zwar ein Komfortgewinn, aber intelligente Türklingeln müssen in der Regel ohnehin nicht häufig aufgeladen werden. Die meisten halten mit einer einzigen Ladung monatelang durch, es bleibt also abzuwarten, inwieweit dies tatsächlich eine Veränderung darstellt.

Eine andere Möglichkeit wäre ein MagSafe-Befestigungssystem, mit dem man die Türklingel an einer Rückwand befestigen und wieder abnehmen kann. Das klingt praktisch – bis man die offensichtliche Kehrseite kennenlernt: Diebstahl. Niemand möchte eine Türklingel, die man wie einen Kühlschrankmagneten von der Wand klauen kann. MagSafe könnte also eine Rolle spielen, aber wie genau Apple es zu implementieren gedenkt, bleibt ein Geheimnis.

Datenschutz und Sicherheit: Apples Wettbewerbsvorteil

Unabhängig von der Frage nach dem Sinn von MagSafe bei einer Türklingel, würde uns eine Apple-Türklingel gefallen. Apples größter Konkurrent wäre in diesem Bereich Amazons Ring, aber der Datenschutz könnte der Punkt sein, an dem sich Apple abhebt. Das Unternehmen bietet bereits HomeKit Secure Video mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Aufnahmen an, und eine Secure Enclave könnte eine weitere Schutzebene hinzufügen. Kombiniert mit Face ID, bietet sich die Apple-Türklinge als eine privatere und sicherere Alternative zu bestehenden intelligenten Türklingeln an.

Gurmans Bericht legt nahe, dass Apples Türklingel frühestens 2026 auf den Markt kommen wird. Das bedeutet, dass wir uns noch in der frühen Gerüchtephase befinden und sich bis zu einer offiziellen Ankündigung noch viel ändern kann.