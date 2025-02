In der vergangenen Woche hat Apple die Beta 1 zu iOS 18.4 und Co. für Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile steht auch die Public Beta 1 zur Verfügung, so dass auch Teilnehmer am Apple Beta Programm das kommende X.4 vorab ausprobieren können. Ein nun veröffentlichtes Video gibt euch einen ausführlichen Einblick, welche Neuerungen auf euch zukommen.

iOS 18.4: Video zeigt 50 Neuerungen

Nachdem iOS 18.3 ein verhältnismäßig kleines Update darstellte, geht es mit iOS 18.4 mit besonders großen Schritten auch vorne, insbesondere für europäische und damit auch für deutsche Nutzer. Der Grund hierfür ist recht simpel. Apple erweitert mit iOS 18.4 Apple Intelligence auf weitere Regionen und Sprachen. Erfreulicherweise wird auch die deutsche Sprache unterstützt und kann mit der Beta 1 bzw. Public Beta 1 direkt ausprobiert werden.

Neben der Einführung von Apple Intelligence in weiteren Ländern und Regionen bringt iOS 18.4 zahlreiche weitere Neuerungen mit sich. Hier haben wir euch bereits verschiedene neue Funktion von iOS 18.4 vorgestellt, die Liste ist allerdings deutlich länger. Unter anderem bietet iOS 18.4 die Funktionen „Mitteilungen priorisieren“, Image Playground Stil „Skizze“, Apple News+ Food, neue Umgebungsmusik-Optionen, Mail-Kategorisierung für iPadOS 18.3, Verbesserungen bei Genmoji, Fotos, Siri und vieles mehr.

Das eingebundene Video zeigt euch, auf welche Neuerungen ihr euch mit dem X.4 Update freuen könnt.