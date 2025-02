Apples iOS 18.4 Beta ist da und bringt eine Reihe neuer Funktionen, darunter eine kleine, aber praktische Verbesserung der Passwörter-App. So zeigt die App jetzt einen Countdown-Timer für Verifizierungscodes an.

Verifizierungscodes sind für die Sicherheit ein wichtiger Faktor, aber es war nicht immer einfach, den Überblick über die Ablaufzeiten der Codes zu behalten. Aus diesem Grund erhält Apples Passwörter-App in iOS 18.4 eine durchdachte Neuerung: einen visuellen Countdown-Timer für die Codes.

Wenn man den Abschnitt „Codes“ der Passwörter-App öffnet, sieht man in der oberen rechten Ecke einen neuen kreisförmigen Timer. Der Ring füllt sich allmählich mit grüner Farbe und zeigt damit an, wie viel Zeit noch verbleibt. Sobald der Ring vollständig gefüllt ist, laufen die Codes ab und werden automatisch aktualisiert.

Der neue Countdown-Timer befindet sich nicht nur im Abschnitt „Codes“, sondern ist auch in die einzelnen Passworteinträge eingebettet. Das heißt, wenn ein Konto mit einem Verifizierungscode angezeigt wird, erscheint neben dem Code auch der Timer für den Ablauf der Gültigkeitsdauer, was den gesamten Prozess intuitiver macht.

Die neue Funktion ist auch in der ersten Beta von macOS Sequoia 15.4 verfügbar. iOS 18.4 wird voraussichtlich im April 2025 zusammen mit macOS 15.4 für alle Nutzer veröffentlicht.

macOS 15.4 adds a expiration timer to the Verification Code section in the Passwords app and menu bar widget. pic.twitter.com/LVVoos3V99

— Aaron (@aaronp613) February 22, 2025