Der iMac gehört neben dem iPhone und dem MacBook zu den bekanntesten Produkten von Apple und gilt als Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Der farbenfrohe, transparente Computer definierte nicht nur die Ästhetik in der Welt der Technik neu, sondern spielte auch eine entscheidende Rolle bei Apples Wiederaufstieg nach dem Beinahe-Bankrott in den späten 1990er Jahren. Nun verriet Apples damaliger Designchef Jony Ive, dass der Designprozess des iMac nur drei Wochen dauerte.

Jony Ive und der iMac im Schnelldurchlauf

Dieses erstaunliche Detail erzählte Ive kürzlich in einem Interview im BBC Radio Podcast „Desert Island Discs„. Während er über seine Zeit bei Apple sprach, reflektierte Ive über die Dringlichkeit, mit der er zusammen mit Steve Jobs den iMac entwarf, und sagte: „Wir standen kurz davor, bankrott zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes.“ Das drohende finanzielle Desaster setzte das Team unter immensen Druck, etwas Bahnbrechendes zu liefern – und zwar schnell.

Das Ergebnis? Ein Computer, der die Form der beigen, kastenförmigen Desktops hinter sich ließ und eine neue Ära des verspielten, einladenden Designs einleitete. Der iMac G3 mit seinem durchsichtigen Kunststoffgehäuse und dem All-in-One-Formfaktor war nicht nur ein frischer Wind, sondern auch eine neue Chance für Apple. Der iMac regte die Fantasie der Verbraucher an und signalisierte, dass Apple wieder im Rennen war.

Einzigartiger Design-Ansatz

Für Ive erzählt jedes Produkt eine Geschichte über die Menschen, die es hergestellt haben. „Jedes einzelne hergestellte Objekt ist für mich ein Botschafter der Menschen, die es hergestellt haben“, erklärte er. Und der iMac war hier keine Ausnahme. Er verkörpert den neuen Optimismus von Apple und den Glauben daran, dass Technologie zugänglich, intuitiv und spielerisch sein kann.

Vor dem iMac hatte Ive bereits bei Apple gearbeitet und an Produkten wie dem Newton MessagePad mitgewirkt. Aber erst als Jobs zurückkehrte, gingen er und Ive eine kreative Partnerschaft ein, die die Zukunft von Apple neu gestalten sollte. Von diesem Zeitpunkt an war das Duo unzertrennlich in seiner Mission, Design und Funktionalität auf fast magische Weise zu vereinen.

Der Abschied von Apple

Trotz seiner fast 30 Jahre bei Apple war der Abschied für Ive nicht das Schwierigste. Er beschrieb seinen Weggang als „genau den richtigen Zeitpunkt“ und erklärte, dass vieles von dem, woran er und sein Team gearbeitet hatten, seinen natürlichen Abschluss erreicht hatte. Sein Ausstieg ebnete den Weg für seine eigene Designfirma LoveFrom, die seither Projekte in Angriff genommen hat, die von einem 60.000 Dollar teuren Plattenspieler bis hin zur Neuinterpretation der berühmten roten Nase von Comic Relief reichen.