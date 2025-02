In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über den Ausbau ihrer Netze. Nachdem wir kürzlich eine Wasserstandsmeldung zum Glasfaserausbau erhalten haben, geht es nun mit dem Mobilfunknetz weiter. Auch hier konnte das Bonner Unternehmen in den vergangenen vier Wochen deutliche Fortschritte erzielen.

Telekom erweitert Mobilfunk an 536 Standorten

Die Telekom hat bestätigt, dass das Unternehmen in den vergangenen vier Wochen die Mobilfunkversorgung an 536 Standorten ausgebaut hat. 96 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, mit 4G- und 5G-Antennen. An 440 bestehenden Standorten wurde neue Antennen angebracht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 90 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt 14.380 5G-Antennen mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Heute können 98 Prozent der Haushalte in Deutschland auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Im weiteren Verlauf der Meldung geht die Telekom etwas detaillierter auf den Ausbau ein. So gingen beispielsweise die meisten Standorte in Bayern ans Netz. Es waren 21. In Nordrhein-Westfalen kamen 14 hinzu, in Baden-Württemberg 12. Die meisten 5G-Erweiterungen wurden in Niedersachsen durchgeführt. Dort waren es 18. Nordrhein-Westfalen folgt mit 16 und in Hessen und Sachsen waren es jeweils sieben Standorte.