WhatsApp hat auf seiner offiziellen Support-Webseite bestätigt, dass der Messenger ab dem 5. Mai 2025 nur noch auf iPhones mit iOS 15.1 oder neuer funktionieren wird. Nutzer älterer Versionen müssen somit ihr Betriebssystem aktualisieren bzw. ein neues Gerät kaufen, um den Dienst weiter nutzen zu können.

WhatsApp funktioniert bald nur noch ab iOS 15.1

Bereits im vergangenen Jahr hatte WhatsApp angekündigt, die Systemanforderungen für iPhones zu erhöhen. Nun widmet sich das Unternehmen auf seiner offiziellen Support-Webseite dem Thema und stellt nochmals klar, dass WhatsApp ab Mai 2025 seinen Dienst verweigert, wenn das Betriebssystem älter als iOS 15.1 ist.

Betroffen sind alle iPhones, die iOS 15.1 oder neuer nicht unterstützen. In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp ist die Änderung schon in Kraft getreten, für die normale Version wird der Schlussstrich am 5. Mai 2025 gezogen. Ab dem Stichtag ist WhatsApp nicht mehr mit dem iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus kompatibel. Benutzer dieser Geräte können nach dem angegebenen Datum nicht mehr auf den verschlüsselten Chat-Dienst zugreifen.

Anwender, die ein Upgrade durchführen möchten, können ihre WhatsApp-Chats in iCloud sichern und ihren gesamten Chat- und Medienverlauf mithilfe der Chat-Transfer-Funktion von WhatsApp auf einem neueren, unterstützten Gerät wiederherstellen. Wie ihr den Chatverlauf übertragen könnt, erfahrt ihr in diesem Support-Dokument.