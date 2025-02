Amazon hat offiziell die nächste Generation seines Sprachassistenten vorgestellt: Alexa+. Mit einem umfassenden Upgrade setzt Amazon auf multimodale, generative KI, die Alexa nicht nur intelligenter, sondern auch gesprächiger und individueller macht. Der Assistent soll künftig noch besser auf persönliche Vorlieben eingehen und nahtloser mit der Umgebung interagieren.

Kommunikation: Natürlicher und individueller

Alexa+ kann nicht nur Sprachbefehle verstehen, sondern auch visuelle Informationen verarbeiten – etwa durch die Kamera eines Echo Show. Während Alexa „nachdenkt“, erscheint eine neue Animation am unteren Bildschirmrand. So wird ersichtlich, dass Alexa die Eingabe verarbeitet.

Eine der größten Verbesserungen betrifft die natürliche Interaktion. Alexa+ soll nicht mehr nur auf strikte Befehle reagieren („Alexa, Licht an!“), sondern Kontexte verstehen. Ein Beispiel: Wenn ihr über eure Lieblingsserie sprecht, kann Alexa basierend auf eurem Geschmack Vorschläge machen oder neue Episoden in eurer Watchlist vormerken. Je mehr ihr Alexa nutzt, desto besser lernt sie euch kennen – von Essgewohnheiten über Allergien bis hin zu bevorzugten Ereignissen.

Neue Smart-Home- und Entertainment-Funktionen

Neben den Verbesserungen durch generative KI und multimodale Sprachmodelle gibt es auch neue Funktionen für das Smart Home und Entertainment.

Mit Alexa+ ist es auf kompatiblen Geräten möglich, Routinen per Sprache zu erstellen. Ohne die App öffnen zu müssen, lassen sich so komplexe Abläufe einfach per Sprachbefehl definieren. Alexa+ kann zukünftig auch Automatisierungen vorschlagen, die auf eure Gewohnheiten abgestimmt sind.

Auch die Musikauswahl wird smarter: Alexa+ kann Songs erkennen, die in Fernsehsendungen laufen, und Informationen zum Interpreten oder Titel liefern. Zusätzlich schlägt der Assistent basierend auf euren Vorlieben neue Songs im Lieblingsgenre vor.

Ein lange gewünschtes Feature wird ebenfalls eingeführt: Musik kann per Sprachbefehl auf andere Lautsprecher verschoben werden. So kann man Musik von Raum zu Raum mitnehmen oder gezielt Lautsprecher ausschließen – etwa mit dem Befehl „Alexa, spiel die Musik überall, aber weck das Baby nicht auf.“

Auch Prime-Video-Nutzer profitieren von Alexa+: Das System kann jetzt gezielt zu Filmszenen springen, Schauspieler identifizieren und Zitate liefern.

Für Ring-Nutzer gibt es ebenfalls Neuerungen: Alexa+ kann Zusammenfassungen von Überwachungsvideos auf kompatiblen Echo-Show-Geräten anzeigen. Mit der Funktion Smart Video Research lassen sich zudem gezielt Fragen stellen, etwa „Hat jemand die Mülltonnen herausgebracht?“ oder „Wann war der Hund zuletzt draußen?“.

Zudem unterstützt Alexa+ nun auch die Verwaltung persönlicher Informationen. Das System kann Details aus Dokumenten wie E-Mails, Handbüchern oder Rezepten speichern und relevante Informationen auf Abruf bereitstellen.

Künftig soll Alexa auch fähig sein, Einkäufe zu tätigen, Restaurantreservierungen vorzunehmen oder gar Terminabsprachen zu treffen. Diese Infos werden dann direkt in den Kalender übernommen.

Echo Show bekommt eine neue Benutzeroberfläche

Ein weiteres Upgrade gibt es für die Echo Show Geräte. Die neue Benutzeroberfläche wirkt adaptiver und erinnert an das Interface des Echo Hubs. Damit erhält man mehr Steuerungsmöglichkeiten für smarte Geräte – abseits der bisherigen Widgets. Auch Fotos und Inhalte werden personalisiert angezeigt, inklusive Infos wie dem Familienkalender.

Alexa+ geht über Echo hinaus

Alexa+ wird nicht nur über Echo-Geräte nutzbar sein. Auch die mobile Alexa-App und eine neue Web-App sollen den Zugriff auf Alexa+ ermöglichen. Außerdem merkt sich das System den letzten Gesprächskontext, sodass ihr zu einem späteren Zeitpunkt einfach an das vorherige Gespräch anknüpfen könnt.

Preise und Verfügbarkeit

Alexa+ kostet 19,99 Dollar pro Monat, ist jedoch für alle Prime-Mitglieder kostenlos. Die Einführung startet in den USA in den nächsten Wochen und wird in Wellen ausgerollt. Zuerst werden Haushalte mit Echo Show 8, 10, 15 und 21 Zugriff erhalten. Eine spannende Frage bleibt, ob sich Amazon ein Modell wie bei Prime Video überlegt – dort werden Kunden für einen Mehrwert wie werbefreies Streaming separat zur Kasse gebeten. Zudem bleibt abzuwarten, ob sich ein weiterer Dienst im Prime-Abo langfristig auf den Preis auswirkt. Deutsche Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.